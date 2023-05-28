TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'den hareketli saatler yaşanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'den hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız verildi.
Jorge Jesus ile yola devam edip etmeyeceği merak konusu olan sarı-lacivertliler, hoca belirsizliğine rağmen oyuncu arayışlarına başladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'den bir dikkat çekici hamle daha geldi.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler daha önce de menajeri ile görüştüğü Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic ile yeniden temas kurdu.
Milan ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rebic'in takımdan ayrılma ihtimali olan Diego Rossi'nin yerine trnasfer edilmek istendiği öğrenildi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.
Ancak 2019 yılında piyasa değeri 40 milyon Euro'yu bulmuştu.
KİRALANMA İHTİMALİ DE VAR
Sol kanat dışında santrfor ve forvet arkası da oynayabilen 29 yaşındaki Rebic, Hırvatistan Milli Takım formasını 42 maçta giymiş çok tecrübeli bir isim.
Fenerbahçe'nin en kısa sürede Milan ile de temas kuracağı ve bonservis pazarlığı yapacağı ifade ediliyor.
Ancak bonservis ücretinde istenilen indirim olmazsa kiralama opsiyonunun devreye sokulmaya çalışılacağı da gelen haberler arasında.
Daha önce Eintracht Frankfurt ve Fiorentina formalarını da giyen Ante Rebic bu sezon Milan formasıyla 31 resmi maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asiste imza attı.
Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da terleten Rebic, milli formayla çıktığı 42 maçta3 gol attı.
Ante Rebic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Hırvat yıldızın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.