Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu sezon inişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Diego Rossi ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, Uruguaylı futbolcunun yerini Milan'ın yıldızıyla dolduracak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'den hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Sarı-lacivertlilerde sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız verildi.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Jorge Jesus ile yola devam edip etmeyeceği merak konusu olan sarı-lacivertliler, hoca belirsizliğine rağmen oyuncu arayışlarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'den bir dikkat çekici hamle daha geldi.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler daha önce de menajeri ile görüştüğü Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic ile yeniden temas kurdu.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Milan ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rebic'in takımdan ayrılma ihtimali olan Diego Rossi'nin yerine trnasfer edilmek istendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Ancak 2019 yılında piyasa değeri 40 milyon Euro'yu bulmuştu.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

KİRALANMA İHTİMALİ DE VAR

Sol kanat dışında santrfor ve forvet arkası da oynayabilen 29 yaşındaki Rebic, Hırvatistan Milli Takım formasını 42 maçta giymiş çok tecrübeli bir isim.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Fenerbahçe'nin en kısa sürede Milan ile de temas kuracağı ve bonservis pazarlığı yapacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Ancak bonservis ücretinde istenilen indirim olmazsa kiralama opsiyonunun devreye sokulmaya çalışılacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Daha önce Eintracht Frankfurt ve Fiorentina formalarını da giyen Ante Rebic bu sezon Milan formasıyla 31 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da terleten Rebic, milli formayla çıktığı 42 maçta3 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye! Rossi'nin yerine geliyor

Ante Rebic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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