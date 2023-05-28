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Ryan Kent Fenerbahçe'de

Şampiyonluk için umudunu halen koruyan ve bir yandan gelecek sezon Jorge Jesus ile devam etme planları yapan Fenerbahçe yönetimi, yeni kadro için de çalışıyor. Bu doğrultuda görüşmelere erken start veren sarı-lacivertliler, ilk transferini haziran ayına girmeden tamamladı. Sarı-lacivetli yönetim, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağladı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2026 yılına kadar el sıkışıldı. İngiliz yıldızın maaşının senelik 1.7 milyon euro olması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Ryan Kent Fenerbahçe'de

Şampiyonluk için umudunu halen koruyan ve bir yandan gelecek sezon Jorge Jesus ile devam etme planları yapan Fenerbahçe yönetimi, yeni kadro için de çalışıyor. Bu doğrultuda görüşmelere erken start veren sarı-lacivertliler, ilk transferini haziran ayına girmeden tamamladı. Sarı-lacivetli yönetim, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağladı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2026 yılına kadar el sıkışıldı. İngiliz yıldızın maaşının senelik 1.7 milyon euro olması bekleniyor.

11 MİLYON EURO

Liverpool alt yapısında yetişen ve yüksek hızıyla dikkat çeken Kent'in piyasa değeri 11 milyon euro. 2018'den bu yana Rangers formasıyla 2018 maça çıkan başarılı oyuncu, 33 kez ağları sarstı. Kent ayrıca 57 asist yapmayı başardı. İngiliz oyuncu, İskoçya takımında 1 milyon euro kazanıyordu. Geçtiğimiz hafta takımından ayrıldığını 1.76 boyundaki futbolcunun çok kısa bir süre sonra İstanbul'a gelerek tesisleri gezmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor. Kent her iki kanadın yanı sıra forvet arkasında da oynayabiliyor.

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