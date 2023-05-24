FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, ilk takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Kanarya, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin sezonun sona ermesinin ardından İngiliz kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
26 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerden yıllık 1.7 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.
Ryan Kent takviyesiyle yaz transfer dönemine giriş yapması beklenen Fenerbahçe, Dominik Livakovic ve Wilfried Zaha için de görüşmelerini sürdürüyor.
Yaz transfer döneminde birçok takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertlilerde bazı isimlerin geleceği de merak konusu...
Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerin başındaysa Arda Güler geliyor.
Fenerbahçe'nin genç yeteneği, performansı ile birçok Avrupa takımının gündemine gelmeyi başardı.
EN CİDDİ TALİP RB LEIPZIG
Akşam'ın haberine göre, Arda'yı isteyen takımlar arasında Bundesliga temsilcisi Leipzig ön plana çıkmış durumda.
Alman ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli yönetim ile girişimlerini hızlandırmış durumda.
Hollanda'dan Ajax, İspanya'dan Real Sociedad, Arda Güler ile ilgilenen diğer takımlar.
Dortmund ise Jude Bellingham'ın satışından sonra bir hamle yapacak.
1500 DAKİKA AYRINTISI KALKACAK
Arda Güler'in 1500 dakikayı dolduramazsa 5 milyon Euro olan serbest kalma maddesi devre dışı bırakılıyor. Taraflar arası sözlü anlaşma yapıldı.
Arda'nın şu an 1216 dakikası var. 1500'ü geçerse 17.5 milyon euro olacak serbest kalma maddesinin de devre dışı kalması için prensip anlaşması sağlandı.
Başkan Ali Koç'un talebiyle Arda'nın ailesiyle görüşüp anlaşan Fenerbahçe yönetiminin kısa süre sonra sözleşmeyi güncelleyeceği bildirildi.
PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO
Arda, bu sezon 31 karşılaşmada görev aldı.
Genç yetenek, bu süre içinde 6 gol, 5 asistlik performans sergileyerek takımına skor katkısında bulundu.
Arda Güler, milli takım formasını da 2 kere giyme başarısı gösterdi.
Transfermarkt verilerine göre Arda'nın güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.
Arda Güler, bu sezonun başından itibaren özel antrenmanlar yaparak hazırlanıyor.
Genç oyuncu bu konuda geniş bir antrenör kadrosu oluşturdu.