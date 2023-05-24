Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avrupa kulüplerinin radarına giren ve adı Borussia Dortmund, Napoli, Ajax ve Real Sociedad gibi takımlarla anılan 18 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:11
FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, ilk takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Kanarya, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Fenerbahçe'nin sezonun sona ermesinin ardından İngiliz kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

26 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerden yıllık 1.7 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Ryan Kent takviyesiyle yaz transfer dönemine giriş yapması beklenen Fenerbahçe, Dominik Livakovic ve Wilfried Zaha için de görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Yaz transfer döneminde birçok takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertlilerde bazı isimlerin geleceği de merak konusu...

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerin başındaysa Arda Güler geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Fenerbahçe'nin genç yeteneği, performansı ile birçok Avrupa takımının gündemine gelmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

EN CİDDİ TALİP RB LEIPZIG

Akşam'ın haberine göre, Arda'yı isteyen takımlar arasında Bundesliga temsilcisi Leipzig ön plana çıkmış durumda.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Alman ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli yönetim ile girişimlerini hızlandırmış durumda.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Hollanda'dan Ajax, İspanya'dan Real Sociedad, Arda Güler ile ilgilenen diğer takımlar.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Dortmund ise Jude Bellingham'ın satışından sonra bir hamle yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

1500 DAKİKA AYRINTISI KALKACAK

Arda Güler'in 1500 dakikayı dolduramazsa 5 milyon Euro olan serbest kalma maddesi devre dışı bırakılıyor. Taraflar arası sözlü anlaşma yapıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Arda'nın şu an 1216 dakikası var. 1500'ü geçerse 17.5 milyon euro olacak serbest kalma maddesinin de devre dışı kalması için prensip anlaşması sağlandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Başkan Ali Koç'un talebiyle Arda'nın ailesiyle görüşüp anlaşan Fenerbahçe yönetiminin kısa süre sonra sözleşmeyi güncelleyeceği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Arda, bu sezon 31 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Genç yetenek, bu süre içinde 6 gol, 5 asistlik performans sergileyerek takımına skor katkısında bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Arda Güler, milli takım formasını da 2 kere giyme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Transfermarkt verilerine göre Arda'nın güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.

FENERBAHÇE HABERİ - Arda Güler transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu

Arda Güler, bu sezonun başından itibaren özel antrenmanlar yaparak hazırlanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den flaş hoca hamlesi! Jesus'un yerine geliyor
Jesus en büyük pişmanlığı o isimde yaşadı!
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
KGM 3 bin personel kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus en büyük pişmanlığı o isimde yaşadı! Jesus en büyük pişmanlığı o isimde yaşadı! 10:13
Fiorentina - Inter maçı saat kaçta? Fiorentina - Inter maçı saat kaçta? 10:03
Brighton - Manchester City maçı saat kaçta? Brighton - Manchester City maçı saat kaçta? 09:45
Süper Lig devine gidiyor! İmza an meselesi Süper Lig devine gidiyor! İmza an meselesi 09:42
El Shaarawy’den Beşiktaş'a sinyal! El Shaarawy’den Beşiktaş'a sinyal! 09:37
Arda transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu Arda transferinde sürpriz gelişme! Herkes ters köşe oldu 09:10
Daha Eski
Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar" Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar" 09:06
F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? 08:46
Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! 01:15
Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! 01:14
İspanyol basını da yazdı! Kartal 8 numara avında İspanyol basını da yazdı! Kartal 8 numara avında 00:48
Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çıkış: Sıra kimde? Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çıkış: Sıra kimde? 00:30