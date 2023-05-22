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SON DAKİKA - Fenerbahçe'de Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe'de Samet Akaydın, Trabzonspor maçında yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, Samet Akaydın'ın söz konusu müsabakada "tükürmesi" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak sevkinin gerçekleştiği ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:55 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 23:09
SON DAKİKA - Fenerbahçe'de Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 22 Mayıs 2023 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, 18 Mayıs tarihinde oynanan Trabzonspor maçındaki tükürmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Sevk raporunda şu ifadeler yer aldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN'in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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