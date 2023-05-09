FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Geçtiğimiz sezon başında Vitor Pereira'yı göreve getiren Fenerbahçe, kötü gidişat sonrası Portekizli teknik direktörle yollarını ayırmış ve sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile yola devam etmişti.
Geçtiğimiz sezon başında Vitor Pereira'yı göreve getiren Fenerbahçe, kötü gidişat sonrası Portekizli teknik direktörle yollarını ayırmış ve sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile yola devam etmişti.
2021/2022 sezonunu sona ermesiyle birlikte Kartal ile de yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.
Fenerbahçe ile tek sezonluk sözleşme imzalayan Jesus, sarı-lacivertlilerde iyi bir başlangıç yapsa da ilerleyen haftalarda ciddi bir düşüş yaşadı.
Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalar sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.
Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan 68 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye'ye uyum sağlayamadığını belirtmişti.
Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali vermişti.
Başkan Ali Koç pazartesi günü sürpriz bir buluşmaya imza atarak teknik direktör Jorge Jesus'u kulüp binasında görüşmeye çağırdı.
Koç, Beşiktaş'a 4-2 kaybedilen karşılaşma sonrası da Samandıra'ya çıkarma yapmış, Jesus ile yola devam edeceğinin mesajını vermişti.
Gerçekleşen görüşmenin içeriği merak uyandırırken, konunun İstanbulspor beraberliği ve Giresunspor karşısında ortaya konan isteksiz oyun olduğu öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, Ali Koç'un Portekizli hocaya ele gelen tüm fırsatların kaçırılması nedeniyle sitem ettiği, öne geçen takımın üstünlüğünü koruyamaması ve sosyal medyada taraftarın büyük eleştirisine neden olan değişiklikler konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Başkan Ali Koç'un, "Sizinle devam etmeyi çok istiyorum ama bu sonuçlarla nasıl olacak?" dediği aktarıldı.
Zirvede sözleşmenin erken feshi konusu ise gündeme gelmedi.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini korurken, deneyimli çalıştırıcıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Jesus'u yeniden takımın başına getirmek isteyen Flamengo, Portekizli hocanın Fenerbahçe'den ayrılmaması sonrası Sevilla'dan gönderilen Jorge Sampaoli ile anlaşma sağlamıştı.
Brezilya ekibi, Arjantinli teknik adamla Aralık 2024'e kadar sözleşme imzaladı.
Ancak Sampaoli'nin Flamengo kariyeri istediği gibi başlamadı.
Brezilya Ligi'nde son 3 maçında mağlup ayrılan Flamengo, küme düşme hattına geriledi.
SAMPAOLI İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Flamengo'da alınan üst üste kötü sonuçların ardından Sampaoli'nin görevine son verilebileceği iddia edildi.
FLAMENGO'DA YENİDEN JESUS SESLERİ
Brezilya basını, Flamengo'nun Sampaoli ile yolların ayrılması durumunda rotasını yeniden Jorge Jesus'a çevirebileceğini yazdı.
TARAFTAR BASKI YAPIYOR
Haberde Flamengo'lu taraftarların yönetime Jesus'un takımın başına getirilmesi için baskı yaptığı belirtildi.
Jorge Jesus'un ise Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Flamengo'ya dönmeyi kabul edeceği vurgulandı.
68 yaşındaki teknik adam, 2019/2020 sezonunda da Flamengo'yu çalıştırmıştı.
Jesus, Brezilya ekibinin başında çıktığı 60 maçta 2.43 puan ortalaması tutturmuştu.