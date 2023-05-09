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FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus gündemden düşmüyor. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli teknik adamla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 13:46
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Geçtiğimiz sezon başında Vitor Pereira'yı göreve getiren Fenerbahçe, kötü gidişat sonrası Portekizli teknik direktörle yollarını ayırmış ve sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile yola devam etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

2021/2022 sezonunu sona ermesiyle birlikte Kartal ile de yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Fenerbahçe ile tek sezonluk sözleşme imzalayan Jesus, sarı-lacivertlilerde iyi bir başlangıç yapsa da ilerleyen haftalarda ciddi bir düşüş yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalar sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan 68 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye'ye uyum sağlayamadığını belirtmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Başkan Ali Koç pazartesi günü sürpriz bir buluşmaya imza atarak teknik direktör Jorge Jesus'u kulüp binasında görüşmeye çağırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Koç, Beşiktaş'a 4-2 kaybedilen karşılaşma sonrası da Samandıra'ya çıkarma yapmış, Jesus ile yola devam edeceğinin mesajını vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Gerçekleşen görüşmenin içeriği merak uyandırırken, konunun İstanbulspor beraberliği ve Giresunspor karşısında ortaya konan isteksiz oyun olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Sabah'ın haberine göre, Ali Koç'un Portekizli hocaya ele gelen tüm fırsatların kaçırılması nedeniyle sitem ettiği, öne geçen takımın üstünlüğünü koruyamaması ve sosyal medyada taraftarın büyük eleştirisine neden olan değişiklikler konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Başkan Ali Koç'un, "Sizinle devam etmeyi çok istiyorum ama bu sonuçlarla nasıl olacak?" dediği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Zirvede sözleşmenin erken feshi konusu ise gündeme gelmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini korurken, deneyimli çalıştırıcıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Jesus'u yeniden takımın başına getirmek isteyen Flamengo, Portekizli hocanın Fenerbahçe'den ayrılmaması sonrası Sevilla'dan gönderilen Jorge Sampaoli ile anlaşma sağlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Brezilya ekibi, Arjantinli teknik adamla Aralık 2024'e kadar sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Ancak Sampaoli'nin Flamengo kariyeri istediği gibi başlamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Brezilya Ligi'nde son 3 maçında mağlup ayrılan Flamengo, küme düşme hattına geriledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

SAMPAOLI İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Flamengo'da alınan üst üste kötü sonuçların ardından Sampaoli'nin görevine son verilebileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

FLAMENGO'DA YENİDEN JESUS SESLERİ

Brezilya basını, Flamengo'nun Sampaoli ile yolların ayrılması durumunda rotasını yeniden Jorge Jesus'a çevirebileceğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

TARAFTAR BASKI YAPIYOR

Haberde Flamengo'lu taraftarların yönetime Jesus'un takımın başına getirilmesi için baskı yaptığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Jorge Jesus'un ise Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Flamengo'ya dönmeyi kabul edeceği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

68 yaşındaki teknik adam, 2019/2020 sezonunda da Flamengo'yu çalıştırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gündemi sarsacak iddia! Jorge Jesus'un yeni takımı...

Jesus, Brezilya ekibinin başında çıktığı 60 maçta 2.43 puan ortalaması tutturmuştu.

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