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Fenerbahçe'ye Giresun freni

Sarı-lacivertli ekip Batshuayi'nin penaltı golüyle öne geçse de Bajic skoru eşitledi. Fenerbahçe 2 puandan olurken Giresunspor 1 puanla moral buldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'ye Giresun freni

Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanından çıkamadı: 1-1. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk golü 20. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi'den geldi. İkinci yarıda ev sahibi ekip daha fazla rakip kalede görülmeye başlarken Szalai'nin hatası sonrası Giresunspor 68. dakikada beraberliği sağladı. Golü doksana atan isim Rijad Bajic'ti. Karşılaşmanın son anlarında Fenerbahçe bastırsa da skor değişmedi: 1-1. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 68 puana yükseldi. Lider Galatasaray'a 1 puan yaklaşan sarı- lacivertli takım, ezeli rakibiyle maç fazlası olmasına rağmen puanını eşitleme fırsatını değerlendiremedi. İrfan Buz yönetiminde ilk maçına çıkan Giresunspor ise 28 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu arttırdı.

UZATMADA SAHA KARIŞTI

Giresun ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın son anlarında sinirler gerildi. 90+7. dakikada top İrfan Buz'un bulunduğu andan dışarı çıktı. Osayi topu vermeyen Buz'a tepki gösterirken bir anda ortalık elektriklendi. Futbolcular ve iki takımın teknik heyetin de dahil olduğu tartışmada itiş kakış yaşandı. Olayların ardından Osayi sarı gördü.

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