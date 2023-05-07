Fenerbahçe Avrupa'yı salladı!

Fenerbahçe bu sezon her branşta iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kadınlar Euroleague'de Mersin Yenişehir'i yenerek kupayı ilk kez müzesine götüren sarı- lacivertliler, erkeklerde de tarihi bir sezon yaşıyor. THY Avrupa Ligi'nde normal sezonunu 8. bitiren Itoudis'in öğrencileri lider Olympiakos'la eşleşmişti. Pire'de başlayan seri, İstanbul'da 2-2'yle bir kez daha Yunanistan'a taşındı. 9 Mayıs Salı günü kazanarak Dörtlü Final'e kalmak isteyen F.Bahçe, 2016-17'de kazandığı kupayı Litvanya'da 2'nci kez müzesine götürerek tarih yazmayı hedefliyor.