FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Cifuentes için önerdiği rakam belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesine devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi.
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesine devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi.
Sarı-lacivertliler listesindeki Jose Cifuentes için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin, Los Angeles FC'nin Ekvadorlu orta sahasına 4 milyon euro teklif edildiği iddia edildi.
24 yaşındaki yıldız, vatandaşı Valencia'dan da olumlu görüş aldı.
ABD ekibi ise 3 yılda 107 maça çıkan oyuncu için kapıyı 10 milyon euro'dan açmıştı.
JOSE CIFUENTES KİMDİR?
12 Mart 1999 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Universidad Catolica altyapısında başladı.
Sırasıyla CD America ve Los Angeles FC formaları giydi.
24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
1.78 cm boyundaki yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Ekvador Milli Takımı ile 15 maça çıkan Cifuentes, skor üretemedi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...