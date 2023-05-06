Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Cifuentes için önerdiği rakam belli oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Cifuentes için önerdiği rakam belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir gündeminde yer alan Jose Cifuentes için teklifini yaptı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:09
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Cifuentes için önerdiği rakam belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesine devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Cifuentes için önerdiği rakam belli oldu!

Sarı-lacivertliler listesindeki Jose Cifuentes için harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Cifuentes için önerdiği rakam belli oldu!

Fenerbahçe'nin, Los Angeles FC'nin Ekvadorlu orta sahasına 4 milyon euro teklif edildiği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Cifuentes için önerdiği rakam belli oldu!

24 yaşındaki yıldız, vatandaşı Valencia'dan da olumlu görüş aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Cifuentes için önerdiği rakam belli oldu!

ABD ekibi ise 3 yılda 107 maça çıkan oyuncu için kapıyı 10 milyon euro'dan açmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Cifuentes için önerdiği rakam belli oldu!

JOSE CIFUENTES KİMDİR?

12 Mart 1999 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Universidad Catolica altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Cifuentes için önerdiği rakam belli oldu!

Sırasıyla CD America ve Los Angeles FC formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Cifuentes için önerdiği rakam belli oldu!

24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Cifuentes için önerdiği rakam belli oldu!

1.78 cm boyundaki yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus kararını verdi! İşte Giresun maçı 11'i
Giresunspor - Fenerbahçe maçı detayları!
Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir?
Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs Cumartesi
İstanbul barajları doluluk oranı 6 Mayıs 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 14:42
Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine... Aslan aradığı 10 numarayı Çizme'de buldu! Zaniolo'nun yerine... 14:34
Arda Turan'ın hedefi Süper Lig Arda Turan'ın hedefi Süper Lig 14:01
Giresunspor - Fenerbahçe maçı detayları! Giresunspor - Fenerbahçe maçı detayları! 13:31
Hakem futbolcuya şikayetinden bir şartla vazgeçti! Hakem futbolcuya şikayetinden bir şartla vazgeçti! 13:25
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 13:18
Daha Eski
Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:51
G.Saray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru... G.Saray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru... 12:39
Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu 12:19
İtalyan devinden F.Bahçeli yıldıza tarihi teklif! İtalyan devinden F.Bahçeli yıldıza tarihi teklif! 12:12
F.Bahçe'nin önerdiği rakam belli oldu! Flaş hamle F.Bahçe'nin önerdiği rakam belli oldu! Flaş hamle 12:09
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu! G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu! 11:50