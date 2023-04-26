Haberler Fenerbahçe Joao Pedro inanıyor

Joao Pedro inanıyor

Son 2 maçta 3 defa fileleri havalandıran Joao Pedro, İstanbulspor maçı sonrası üzgün ama inançlıydı. Tecrübeli forvet "Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Ancak önümüzde hala çok maç var. Lig henüz bitmedi. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Çifte kupa istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Joao Pedro inanıyor
Son 2 maçta 3 defa fileleri havalandıran Joao Pedro, İstanbulspor maçı sonrası üzgün ama inançlıydı. Tecrübeli forvet "Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Ancak önümüzde hala çok maç var. Lig henüz bitmedi. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Çifte kupa istediklerini söyledi.
DİĞER
Al Nassr nerenin takımı? Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği Al Nassr hangi ülkenin takımı, hangi ligde yer alıyor?
Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkının görüntüleri ortaya çıktı! Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu...
Jesus için bomba iddia: Olaylı bir veda...
G.Saray'da ince hesap! Derbileri kaybederse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den 'marka' harekatı! İlk isim belli oldu
F.Bahçe'de 30 dakika sancısı!
Altın fiyatları canlı kur takibi!
EYT kısmi emeklilik şartları neler?
ORAJ NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! 00:58
R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! 00:58
F.Bahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu F.Bahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu 23:48
G.Saray'a Icardi müjdesi! G.Saray'a Icardi müjdesi! 23:48
Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! 23:55
Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! 00:06
Daha Eski
Gomis görüşmesi ortaya çıktı! İşte verilen karar Gomis görüşmesi ortaya çıktı! İşte verilen karar 23:47
"Taraftarın saçlarındaki beyaz artıyor" "Taraftarın saçlarındaki beyaz artıyor" 23:48
Icardi Arjantinli yıldızı G.Saray'a getiriyor! Icardi Arjantinli yıldızı G.Saray'a getiriyor! 23:48
G.Saray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! G.Saray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! 23:48
F.Bahçe'de yönetim 4 yıldızın peşinde F.Bahçe'de yönetim 4 yıldızın peşinde 23:48
Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon F.Bahçe! Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon F.Bahçe! 23:48