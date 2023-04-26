Joao Pedro inanıyor

Son 2 maçta 3 defa fileleri havalandıran Joao Pedro, İstanbulspor maçı sonrası üzgün ama inançlıydı. Tecrübeli forvet "Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Ancak önümüzde hala çok maç var. Lig henüz bitmedi. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Çifte kupa istediklerini söyledi.
Son 2 maçta 3 defa fileleri havalandıran Joao Pedro, İstanbulspor maçı sonrası üzgün ama inançlıydı. Tecrübeli forvet "Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Ancak önümüzde hala çok maç var. Lig henüz bitmedi. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Çifte kupa istediklerini söyledi.