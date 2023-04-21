‘Emeklerin karşılığı’

Fenerbahçeli yönetici Mustafa Kemal Danabaş uzun zamandır verdikleri emeklerin karşılığını FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak aldıklarını söyledi. Hem erkek hem de kadın basketbolunda Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan tek kulübüz. Bunun için çok çalıştık, uğraştık. 1998 yılından beri bu şubeye ciddi emek ve mesai harcanıyor, önemli transferler yapılıyor. Nasip bu seneyeymiş. Kadınlarda Avrupa Ligi kupasını aldık" dedi.
Fenerbahçeli yönetici Mustafa Kemal Danabaş uzun zamandır verdikleri emeklerin karşılığını FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak aldıklarını söyledi. Hem erkek hem de kadın basketbolunda Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan tek kulübüz. Bunun için çok çalıştık, uğraştık. 1998 yılından beri bu şubeye ciddi emek ve mesai harcanıyor, önemli transferler yapılıyor. Nasip bu seneyeymiş. Kadınlarda Avrupa Ligi kupasını aldık" dedi.