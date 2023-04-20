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Fenerbahçe Erden Timur'u mahkemeye verdi! Zaniolo...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un sarı-lacivertlilerin Nicolo Zaniolo teklifini paylaşması nedeniyle hukuki sürecin başladığını açıkladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 16:11 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 16:34
Fenerbahçe Erden Timur'u mahkemeye verdi! Zaniolo...

Fenerbahçe, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hakkında, sarı-lacivertli kulübün gizli ticari bilgilerini canlı yayında açıklaması sebebiyle huhuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

29 Mart 2023 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilinin, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'ye ait gizli ticari bilgilerin canlı yayında alenen ifşası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle Kulübümüz tarafından hukuki süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyu ile paylaşmak istediğimiz hukuki adımlar şu şekildedir;

• Kulübümüzün ticari sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerinin Kulübümüzün rızası olmaksızın yanlış ve yanıltıcı şekilde açıklanmasına bağlı olarak "Haksız Rekabet" ve "Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması" suçlarından söz konusu yönetici aleyhinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunulmuştur.

• Dürüstlük kuralına aykırı şekilde gerçekleştirilen bu davranış nedeniyle Türk Ticaret Kanununun "Haksız Rekabet" hükümlerine dayalı olarak haksız rekabetin tespiti talepli dava açılmıştır.

• Kulübümüzün gizli nitelikteki transfer tekliflerinin yetkisiz bir kimse tarafından halka açıklanması nedeniyle FIFA nezdinde,

FIFA Code of Ethics'in (FIFA Etik Mevzuatı) 17. maddesinde düzenlenen 'Gizlilik Yükümlülüğü' hükümlerinin ihlaline dayalı olarak yapılmış,

bu ihlale iştirak etmesi muhtemel tüm kişi ve kurumlar hakkında FIFA Etik Kurulu nezdinde soruşturma başlatılması talep edilmiştir.

Milyonların önünde, sporun ve spor yöneticiliğinin etik ilkeleri ile taban tabana zıt şekilde ortaya konan bu tutumla ilgili hukuki takibimiz sürecektir.

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