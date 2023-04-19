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BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? F.Bahçe maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'in konuğu oluyor. Lig'de ilk sıraya yükselmek için nefes kesen bir mücadeleye giren sarı lacivertlilerde 5 kişi, sakatlık ve kart cezası nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta? - F.Bahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 12:36
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? F.Bahçe maçı izle

Başakşehir - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşalaşmada Ali Saygın Ögel ile Kemal Yılmaz yardımcı hakem olarak görev alacak. Ligde 60 puanla zirve takibini bırakmayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmasını engelledi. Başakşehir deplasmanından da mutlu ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, lig sonunda mutlu sona ulaşmak için yoğun çaba sarf edecek.

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FENERBAHÇE SAHAYA 5 EKSİK ÇIKACAK

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde bel fıtığı ameliyatı olan kaptan Altay Bayındır, sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Joshua King ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel, Başakşehir maçında görev alamayacak. Öte yandan dünkü antrenmanda dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

5 KİŞİ SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertilerde; Emre Mor, Serdar Aziz, Willian Arao, Gustavo Henrique ve Enner Valencia, Başakşehir maçında kart görmeleri durumunda ligin 31'inci haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Başakşehir maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Atilla, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun."

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