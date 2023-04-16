Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Kanarya, Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 09:05
Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede taraftarı önünde konuk ettiği Başkent temsilcisini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Enner Valencia (p) ve 90+6. dakikada Miguel Crespo kaydetti.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Ankaragücü'nün tek golüyse 80. dakikada Ali Sowe'dan geldi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Usta yazar Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...


Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - VERİLEN PENALTI TAM BİR UYDURMA

Aslında 81. dakikada lig bitmişti. Galatasaray, 'Şampiyon' olmuştu. Fenerbahçe'nin ikinciliği bile tehlikeye girmişti.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Ama ne olduysa 81. dakikadan sonra oldu. Sonradan oyuna giren Crespo ve İrfan Can maçı kurtardılar.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Bitime dakikalar kala Alioski ortasını yaptı, İrfan Can ceza sahası içinde Hanousek tarafından itildi ve penaltı geldi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Aslında penaltıyı Valencia'nın atması büyük bir risk. Kaçırsa sezonun faturası ona kesilecekti.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Fenerbahçe beraberliği yakaladı ve hakem 10 dakika uzatma verdi. Uzatmanın da sonlarına doğru İrfan Can soldan girip Crespo'nun önüne bıraktı ve Crespo da çok yavaş bir vuruşla Fenerbahçe'yi hayata tutundurdu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

İşte futbol böyle bir spor. Adeta fırıldak gibi. Oysa ki ilk yarıya baktığımızda direkten dönen toplar, çizgiden çıkan top ama Fenerbahçe bir türlü golü bulamadı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

İkinci yarı aslında Ankaragücü golü çok daha önce bulabilirdi. Belki de dün gecenin en net gol pozisyonu Ankaragücülü oyuncunun 4-5 metreden vurduğu ve Fenerbahçe kalecisi İrfan Can'ın son anda ayağı ile kurtardığı top.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

İrfan Can bunu engelledi ama 81. dakikada ne kaleci İrfan Can ne de Szalai, Sow'un golünü engelleyemediler.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Fenerbahçe düşe kalka bazen de mucizelerle ligde tutunmaya devam ediyor.

Ahmet Çakar Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı

Gelelim hakem Atilla Karaoğlan'a… Verdiği penaltı tam uydurma ve eyyam penaltısı. İrfan Can, sağ gözüyle rakibe bakıp, önüne geçip, göğüs temasını alıp kendini yere atıyor. Yazıktır, günahtır.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçeli yıldızlarda büyük tehlike! 8 maç ceza...
Kahveci'den flaş yorum! "Her maç böyle oynasa..."
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
2023 ALES/1 soru ve cevapları açıklandı mı?
2023-ALES/1 ÖSYM sınav giriş belgesi sorgula
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan şok sözler! "Verilen penaltı..." Çakar'dan şok sözler! "Verilen penaltı..." 09:05
Kahveci'den flaş yorum! "Her maç böyle oynasa..." Kahveci'den flaş yorum! "Her maç böyle oynasa..." 09:03
Usta kalemden flaş yorum! "Eleştirilecek iki isim var" Usta kalemden flaş yorum! "Eleştirilecek iki isim var" 08:56
Yıldız isme övgü! "Şahsına münhasır" Yıldız isme övgü! "Şahsına münhasır" 08:29
Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'nin penaltısı doğru karar mı? Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'nin penaltısı doğru karar mı? 00:53
Jesus'tan 'şartlı' devam kararı! Jesus'tan 'şartlı' devam kararı! 00:53
Daha Eski
Jesus'tan maç sonu taraftara sitem! Jesus'tan maç sonu taraftara sitem! 00:53
F.Bahçe uzatmalarda geri döndü! F.Bahçe uzatmalarda geri döndü! 00:52
F.Bahçe pes etmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu F.Bahçe pes etmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:52
Kadıköy'de "Yönetim istifa" tezahüratları! Kadıköy'de "Yönetim istifa" tezahüratları! 00:52
Kadıköy'de penaltı kararı! Kadıköy'de penaltı kararı! 00:52
F.Bahçe direkleri geçemedi! F.Bahçe direkleri geçemedi! 00:52