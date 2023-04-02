Fenerbahçe Beşiktaş: 2-4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 58 ve 62'nci dakikalarda Cenk Tosun, 75'inci dakikada Redmond ve 90+1'inci dakikada Aboubakar kaydetti.

Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki golleri ise 41'inci dakikada penaltıdan Valencia ve 90+5'inci dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Fenerbahçe'de Valencia, 53'üncü dakikada bir penaltı atışından faydalanamadı. Ayrıca Beşiktaş'ta Welinton 51'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

8'inci dakikada Pedro'nun solda Tayyip Talha'dan kaptığı Arda Güler'in önünde kaldı. Bu oyuncunun rakiplerini geçerek ceza sahasından vuruşunda meşin yuvarlak Masuaku'ya çarparak kornere çıktı.



18'inci dakikada Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Arda Güler'in ceza yayı gerisinden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kontrol etti.



27'nci dakikada Arda'nın pasında topla buluşan Valencia'nın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.



32'nci dakikada Arda Güler'in pasında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



38'inci dakikada Arda Güler, ceza sahası içinde Onur Bulut'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.



41'inci dakikada topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



43'üncü dakikada Cenk'in geriye çevirdiği topla ceza yayı içinde buluşan Welinton'un gelişine vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı çeldi.



45+2'nci dakikada Samet'in hatasında topla buluşan Aboubakar, bomboş durumda ceza sahasına girdi. Karşı karşıya kaldığı pozisyonda Aboubakar, kaleciyi çalımlamak isterken Altay meşin yuvarlağa sahip oldu.



48'inci dakikada Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia'nın gelişine vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



51'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Arda Güler'in pasıyla savunma arkasına sarkan Valencia, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret ederken, Welinton'u ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.



53'üncü dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak dışarı gitti.



58'inci dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Redmond'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



62'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Redmond'un pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.



71'inci dakikada sağ kanatta gelişen atakta topla buluşan Emre Mor'un rakiplerini geçerek uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



75'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Salih Uçan'ın pasında topla buluşarak rakiplerini geçen Redmond'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.



90+1'inci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Redmond'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-4.



90+5'inci dakikada önde yapılan baskıyla topu kapan Zajc, pasını İrfan Can Kahveci'ye verdi. Ceza sahasına doğru hareketlenen İrfan Can'ın yayın üstünden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-4.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

MERT HAKAN YANDAŞ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi karşılaşmasının 37'nci dakikasında Mert Hakan Yandaş, Gedson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler'in faul düdüğünü çalmasının ardından itirazlarda bulunan Mert Hakan Yandaş, sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli futbolcu, bu sezonki 4'üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Mert Hakan, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



BAKAN KASAPOĞLU DERBİYİ TAKİP ETTİ



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi tribünden takip etti. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden izledi. Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da Ülker Stadyumu'nda karşılaşmayı takip edenler arasında yer aldı.