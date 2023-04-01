Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, attıkları bu 61 golün 26'sını ilk yarılarda, 35'ini ise ikinci yarılarda kaydetti.

Her iki yarıda da gol yollarında etkili olan Fenerbahçe, devrelerin başında ve sonunda ise dikkati çeken bir istatistik ortaya koydu.