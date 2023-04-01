Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın oynanacak derbi maçta rakip olacak Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın lig istatistikleri dikkati çekiyor.
Beşiktaş, bu sezon geride kalan 26 haftada ilk yarılar ile ikinci yarılar arasında çok farklı bir performans ortaya koydu. "Kara Kartallar", ligde oynadığı 25 müsabakada rakip fileleri 45 kez sarsarken, bu gollerin büyük bölümünü ilk yarıda kaydetti.
Ligde bay haftasını geçen ve 25 müsabakayı geriden bırakan Fenerbahçe ise rakibinin aksine her iki yarıda da gol bulmakta zorluk çekmedi. Sarı-lacivertliler, attığı 61 golün 26'sını ilk yarılarda, 35'ini ise ikinci yarılarda buldu.