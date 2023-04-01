Haberler Fenerbahçe Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de 357. randevuya çıkacak. Dev derbi öncesi iki takımın istatistikleri dikkat çekiyor. İşte detaylar... | DERBİ HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 12:22
Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın oynanacak derbi maçta rakip olacak Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın lig istatistikleri dikkati çekiyor.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Beşiktaş, bu sezon geride kalan 26 haftada ilk yarılar ile ikinci yarılar arasında çok farklı bir performans ortaya koydu. "Kara Kartallar", ligde oynadığı 25 müsabakada rakip fileleri 45 kez sarsarken, bu gollerin büyük bölümünü ilk yarıda kaydetti.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Ligde bay haftasını geçen ve 25 müsabakayı geriden bırakan Fenerbahçe ise rakibinin aksine her iki yarıda da gol bulmakta zorluk çekmedi. Sarı-lacivertliler, attığı 61 golün 26'sını ilk yarılarda, 35'ini ise ikinci yarılarda buldu.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

İki ekip, geride kalan haftalardaki savunma performansıyla da dikkati çekti. Fenerbahçe, müsabakaların ilk yarısında bu haftaya dek kalesinde 7 gol gördü. Maçlara etkili başlayan Beşiktaş ise kalesinde gördüğü 25 golün 16'sına ikinci yarılarda şahit oldu.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLIYOR
Beşiktaş, bu sezon karşılaşmaların ilk yarılarında etkileyici bir performansa imza attı.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Siyah-beyazlılar, oynadığı karşılaşmada rakip filelere attığı 45 golün 27'sini ilk yarılarda attı.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Beşiktaş, bu gollerin 8'ini ilk 15 dakikalık dilimde bulurken, 16-31. dakikalar arasında 7 gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Siyah-beyazlı ekip ilk yarının son 15 dakikalık diliminde ise 12 gol kaydetti.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

İkinci yarılarda tutuk bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, ikinci yarının ilk 15 dakikalık kısmında 8 gol atarken, diğer 15'er dakikalık bölümlerde 4'er gol atmayı başardı.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Beşiktaş maçların uzatma bölümünde ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

KARTAL İKİNCİ YARILARDA ZORLANIYOR
Bu sezon sadece 8 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, çoğunlukla ikinci yarılarda savunma zaafiyeti yaşadı.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Yediği 25 golün 9'unu ilk yarılarda, 16'sını ise ikinci yarılarda kalesinde gören siyah-beyazlı ekip, ilk 15 dakikalık bölümde 2 gol yerken, en fazla golü (7) ise ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde kalesinde gördü.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Maçların son 15 dakikalık bölümünde 4 kez rakiplerinin gol sevincini izleyen siyah-beyazlılar, uzatma bölümlerinde ise sadece 1 gol yedi.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

F.BAHÇE İYİ BAŞLAYIP İYİ BİTİRİYOR
Fenerbahçe, bu sezon geride kalan maçların hem başında hem de sonunda iyi bir performans ortaya koydu.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Oynadığı 24 maçta rakip filelere 61 gol gönderen sarı-lacivertliler, ligin en fazla skor üreten takımı olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, attıkları bu 61 golün 26'sını ilk yarılarda, 35'ini ise ikinci yarılarda kaydetti.
Her iki yarıda da gol yollarında etkili olan Fenerbahçe, devrelerin başında ve sonunda ise dikkati çeken bir istatistik ortaya koydu.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Maç başlarında 7 gole imza atan Fenerbahçe, ikinci yarılara da aynı şekilde başlayarak, düdüğün ardından geçen ilk 15 dakikada yine 7 gol kaydetti.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Sarı-lacivertliler, ilk yarıların son 15 dakikalık kısmında 10, ikinci yarıların son 15 dakikalık kısmında ise 11 gol atarak son bölümlerde 21 gol buldu.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Fenerbahçe iki yarının da ikinci 15 dakikalık periyodunda 9'ar kez taraftarlarına gol sevinci yaşattı.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Sarı-lacivertli ekip maçların uzatma bölümünde de gol atmaktan geri durmadı ve müsabakaların bu kısmında 8 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Fenerbahçe'nin savunması ikinci yarılarda sarsıldı

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Fenerbahçe, hücumdaki etkinliğini savunmaya taşımayı başaramadı.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Kalesinde 26 gol gören Fenerbahçe, 9 maçta ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Jesus'un öğrencileri, ilk yarılarda kalesini savunmayı başardı ve ilk 45 dakikalarda 7 gol yedi.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

İlk yarılardaki savunma performansını ikinci yarıya taşıyamayan sarı-lacivertli takım, 45-60. dakikalar arasında 3 gol yerken, 60-75. dakikalar arasında kalesinde 8 gol gördü.

Beşiktaş iyi başlıyor Fenerbahçe sonunu getiriyor! İşte derbi öncesi çarpıcı istatistikler

Son 15 dakikalık bölümde 5 kez topun filelerine gitmesine engel olamayan sarı-lacivertli ekip, uzatma bölümlerinde de 3 kez yenilen golün üzüntüsünü yaşadı.

DİĞER
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in şıklığının mimarı eşi Fahriye Evcen: Bana yakışanı seçiyor!
İşte Deren ile Baran'a ayrılık getiren o fotoğraflar! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz'la ayrılığına neden olan o kareleri paylaştı
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
Kadıköy'e scout akını! O ismi izleyecekler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadıköy'e scout akını! O ismi izleyecekler
F.Bahçe'den sürpriz hamle! görüşme ortaya çıktı
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - A.Demirspor maçı saat kaçta? G.Saray - A.Demirspor maçı saat kaçta? 12:18
Fırtına Kayserispor'u ağırlıyor! Fırtına Kayserispor'u ağırlıyor! 12:05
Aslan'dan Kongolu yıldıza yakın takip! Aslan'dan Kongolu yıldıza yakın takip! 12:00
Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta? Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta? 11:58
Samsunspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 11:51
Denizlispor - Göztepe maçı saat kaçta? Denizlispor - Göztepe maçı saat kaçta? 11:48
Daha Eski
G.Saray'a Morutan müjdesi! İtalyanları peşine taktı G.Saray'a Morutan müjdesi! İtalyanları peşine taktı 11:43
Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta? Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta? 11:42
Kontratı derbide uzayabilir! Flaş detay Kontratı derbide uzayabilir! Flaş detay 11:35
Alperen Şengün'den double-double! Alperen Şengün'den double-double! 10:59
Kadıköy'e scout akını! O ismi izleyecekler Kadıköy'e scout akını! O ismi izleyecekler 10:47
Livakovic'in transferinde flaş gelişme! G.Saray... Livakovic'in transferinde flaş gelişme! G.Saray... 10:23