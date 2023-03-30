Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Sevilla maçıyla ilgili açıklama! 7 kişi süresiz maçlara giremeyecek

Fenerbahçe'den Sevilla maçıyla ilgili açıklama! 7 kişi süresiz maçlara giremeyecek

Sarı-lacivertli kulüp, İstanbul'daki Sevilla maçında sahaya yabancı madde atan 7 kişinin kendileri tarafından tespit edildiğini duyurdu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 15:24 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 15:49
Fenerbahçe'den Sevilla maçıyla ilgili açıklama! 7 kişi süresiz maçlara giremeyecek

Fenerbahçe kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında medyana gelen seyirci olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada;

Futbol Takımımızın, 16 Mart 2023 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında meydana gelen tribün olayları hakkında açıklama ve bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Öncelikle;

Takımımızın turu geçmek adına sorumlulukla son ana dek mücadele ettiği, tribünlerimizin bu sorumluluğu paylaşarak bir an olsun durmaksızın Takımımıza eşsiz destek verdiği maçta,

Fenerbahçemizin baskı ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiği dakikalarda sahaya atılan cisimlerle bu birlikteliğe ve mücadeleye bu şekilde zarar verilmesi kabul edilebilir değildir.

Kulübümüzün bu konu ile ilgili bizzat tespit ettiği 7 kişinin süresiz olarak stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz.

Ayrıca Fenerbahçe'ye destek olmak yerine engel olma amacı taşıdığı açık olan bu davranışın parçası olanların; tespiti ve 6222 sayılı kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında cezalandırılmalarına ilişkin emniyet güçleri ve adli merciiler tarafından yürütülen tüm süreçler ve atılan adımların da tarafımızca an be an yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Önümüzdeki dönemde müsabaka ya da eylem ayırt etmeksizin kanun, talimat, tedbirler ve tüm ikazlara rağmen yapılacak eylemlere ilişkin verilecek seyirden yasaklama kararlarına ilave olarak Kulübümüzün maddi olarak uğrayacağı zararların da ilgili şahıslardan tazmini dahil her türlü adımın da gündemimizde olduğunu vurgulamak istiyoruz. ifadeleri yer aldı.

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