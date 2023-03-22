Fenerbahçe'den Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda...

Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'dan sonra bir başka oyuncusuyla anlaşmaya yakın.
Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'dan sonra bir başka oyuncusuyla anlaşmaya yakın.
Kanarya, Miha Zajc ile de pazarlıklarda son aşamaya gelmiş durumda.
2 hafta içinde imzaların atılması bekleniyor.
24 resmi maçta forma şansı bulan 28 yaşındaki Sloven oyuncu takımda kalmaya sıcak bakmaya başladı.
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli yönetim, 600 bin Euro net ücret alan Zajc ile 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor.
Atılacak yeni imza ile futbolcunun maaşının da 1 milyon Euro'ya çıkması bekleniyor.
Portekizli teknik adam, Zajc'ın hakkında yönetime olumlu rapor sundu.
Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Zajc ile sözleşme imzalandığını resmi olarak açıklayacak.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon 24 maça çıkan Zajc, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Sloven orta saha oyuncunun sezon sonu sözleşmesi sona erecek.
Zajc'ın Transfermarkt'a göre 5.5 milyon euro.