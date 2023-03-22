Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda...

Fenerbahçe'den Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda...

Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalayan sarı lacivertli yönetim iç transferde kolları sıvadı. Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Miha Zajc'ın geleceği belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 12:20
Fenerbahçe'den Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda...

Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'dan sonra bir başka oyuncusuyla anlaşmaya yakın.

Fenerbahçe'den Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda...

Kanarya, Miha Zajc ile de pazarlıklarda son aşamaya gelmiş durumda.

Fenerbahçe'den Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda...

2 hafta içinde imzaların atılması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda...

24 resmi maçta forma şansı bulan 28 yaşındaki Sloven oyuncu takımda kalmaya sıcak bakmaya başladı.

Fenerbahçe'den Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda...

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli yönetim, 600 bin Euro net ücret alan Zajc ile 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda...

Atılacak yeni imza ile futbolcunun maaşının da 1 milyon Euro'ya çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda...

Portekizli teknik adam, Zajc'ın hakkında yönetime olumlu rapor sundu.

Fenerbahçe'den Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda...

Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Zajc ile sözleşme imzalandığını resmi olarak açıklayacak.

Fenerbahçe'den Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda...

Sarı-lacivertli takımda bu sezon 24 maça çıkan Zajc, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Devler sıraya girdi! Arda'ya 4 talip daha
F.Bahçe hazırlık maçında Zenit'i ağırlıyor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ermenistan maçına İspanyol hakem! Ermenistan maçına İspanyol hakem! 12:38
Devler sıraya girdi! Arda'ya 4 talip daha Devler sıraya girdi! Arda'ya 4 talip daha 12:30
Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda... Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda... 12:20
Bursaspor seyircisiz maçta PFDK'ya sevk edildi! Bursaspor seyircisiz maçta PFDK'ya sevk edildi! 11:59
Tomiyasu'dan Arsenal'a kötü haber! Tomiyasu'dan Arsenal'a kötü haber! 11:57
Doğan'dan Avcı ve Ak sözleri! Doğan'dan Avcı ve Ak sözleri! 11:18
Daha Eski
'Alexis G.Saray'a gidebilir' 'Alexis G.Saray'a gidebilir' 11:10
G.Saray Özhan Canaydın'ı unutmadı G.Saray Özhan Canaydın'ı unutmadı 10:33
F.Bahçe hazırlık maçında Zenit'i ağırlıyor F.Bahçe hazırlık maçında Zenit'i ağırlıyor 10:31
Anadolu Efes Alba Berlin'e konuk oluyor Anadolu Efes Alba Berlin'e konuk oluyor 10:12
Cedi'nin etkili oyunu Cleveland'a galibiyeti getirdi! İşte NBA'de sonuçlar Cedi'nin etkili oyunu Cleveland'a galibiyeti getirdi! İşte NBA'de sonuçlar 10:10
F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak 10:08