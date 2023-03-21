Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Galatasaray ile şampiyonluk için kıyasıya rekabet eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transferde.
Galatasaray ile şampiyonluk için kıyasıya rekabet eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transferde.
Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, zirveye iyice yaklaştı.
1 maçı eksik olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.
MAURO ICARDI'DEN GALATASARAY'A SÖZLEŞME YANITI!
Milli ara sonrası derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Kanarya, zorlu müsabakadan da kayıpsız ayrılarak iddiasını güçlendirmek istiyor.
Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlayan Fenerbahçe'de gelecek senenin planları da yapılmaya başlandı.
İç transferde Altay Bayındır ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Enner Valencia ile de görüşmelerini sürdürüyor.
Miha Zajc ile yapılan temaslarda mutlu sona yaklaşan yönetim, Valencia'yı ikna etmek için uğraş veriyor.
Öte yandan dış transferde önceliği hücum hattına veren Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi.
İngiltere Premier Lig'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız için düğmeye basıldı.
WILFRIED ZAHA BOMBASI!
Doğrudan katkı verecek bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yazın sözleşmesi sona erecek Wilfried Zaha ile yakından ilgileniyor.
Yıllardır Crystal Palace forması ile Premier Lig'de mücadele eden yıldız kanat, hücumdaki yaratıcı stili ile takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuş ve büyük kulüpler çok istemesine rağmen, İngiliz ekibi oyuncunun transferine izin vermemişti.
Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek olan Zaha, artık daha iddialı bir takımda ve hedefi olan projelerde yer almak istiyor...
Akşam'ın haberine göre; Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe ise oyuncuya hem lig şampiyonluğu hem de Avrupa iddiası vaatlerinde bulunacak.
TRANSFERDE ZANIOLO MODELİ!
Aynı Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi uygun miktarda bir satış maddesi de anlaşmaya eklenecek. Böylece oyuncu adına fırsat bir transferinin önü açılmış olacak ve de Kanarya mali anlamda kâr edecek.
Bir anda ceza sahasına doğru hızlanması ile fark yaratan Zaha, patlayıcı gücü ile hücumların akışını değiştiriyor.
30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Crystal Palace forması ile çıktığı 454 maçta, 89 gol ve 76 asistlik katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan ve forvette de oynayabilen yetenekli futbolcu, önümüzdeki yaz yeni bir maceraya yelken açacak.
Fenerbahçe yönetimi, gerek maddi gerekse sportif olarak bulunacağı vaatlerle transferi bitirmek için şartları zorlayacak.