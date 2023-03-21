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Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde büyük düşünüyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü bir yıldızla kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Kanarya, golcü futbolcuya imza attırmak için Galatasaray'ın yıldız transferi Zaniolo modelini uygulayacak. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 11:45 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 12:18
Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Milli ara sonrası derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Kanarya, zorlu müsabakadan da kayıpsız ayrılarak iddiasını güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlayan Fenerbahçe'de gelecek senenin planları da yapılmaya başlandı.

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

İç transferde Altay Bayındır ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Enner Valencia ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Miha Zajc ile yapılan temaslarda mutlu sona yaklaşan yönetim, Valencia'yı ikna etmek için uğraş veriyor.

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Öte yandan dış transferde önceliği hücum hattına veren Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

İngiltere Premier Lig'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız için düğmeye basıldı.

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

WILFRIED ZAHA BOMBASI!
Doğrudan katkı verecek bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yazın sözleşmesi sona erecek Wilfried Zaha ile yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Yıllardır Crystal Palace forması ile Premier Lig'de mücadele eden yıldız kanat, hücumdaki yaratıcı stili ile takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuş ve büyük kulüpler çok istemesine rağmen, İngiliz ekibi oyuncunun transferine izin vermemişti.

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek olan Zaha, artık daha iddialı bir takımda ve hedefi olan projelerde yer almak istiyor...

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Akşam'ın haberine göre; Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe ise oyuncuya hem lig şampiyonluğu hem de Avrupa iddiası vaatlerinde bulunacak.

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

TRANSFERDE ZANIOLO MODELİ!
Aynı Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi uygun miktarda bir satış maddesi de anlaşmaya eklenecek. Böylece oyuncu adına fırsat bir transferinin önü açılmış olacak ve de Kanarya mali anlamda kâr edecek.

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Bir anda ceza sahasına doğru hızlanması ile fark yaratan Zaha, patlayıcı gücü ile hücumların akışını değiştiriyor.

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Crystal Palace forması ile çıktığı 454 maçta, 89 gol ve 76 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan ve forvette de oynayabilen yetenekli futbolcu, önümüzdeki yaz yeni bir maceraya yelken açacak.

Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

Fenerbahçe yönetimi, gerek maddi gerekse sportif olarak bulunacağı vaatlerle transferi bitirmek için şartları zorlayacak.

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