Fenerbahçe'den transferde Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor

TRANSFERDE ZANIOLO MODELİ!

Aynı Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi uygun miktarda bir satış maddesi de anlaşmaya eklenecek. Böylece oyuncu adına fırsat bir transferinin önü açılmış olacak ve de Kanarya mali anlamda kâr edecek.