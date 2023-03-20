Valencia tarihe geçti

Alanyaspor karşısında tam anlamıyla Enner Valencia fırtınası esti. Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında maçın 4. dakikasında 1-0 geriye düşerken ilk yarıyı da bu skorla kapattı. Bu durum şok etkisi yaratsa da Valencia ikinci yarıda sahneye çıktı ve galibiyeti söktü aldı. 64. dakikada Osayi-Samuel, Rassoul'ın müdahalesinin ardından yerde kaldı, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Valencia eşitliği sağladı. 85'te ise bu kez Furkan'ın müdahalesiyle kendisi ceza sahası içinde yerde kaldı.

MOUSSA SOW'A YETİŞTİ

Var'da pozisyonu izleyen hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Bir kez topun başına geçen Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve bu kez takımını öne geçirdi. Bu sezonki 29. golünü atan Enner Valencia, Alex'i geride bırakarak Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Yıldız futbolcu ayrıca, Moussa Sow'dan bu yana üst üste 5 lig maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. Penaltıdan bu sezon 14. golünü kaydeden başarılı futbolcu, gol kralı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

MAÇ BAŞINA 1 GOL

Kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Valencia, bu sezon da çıktığı 35 maçta 29 gol, 4 asislik performansa ulaşarak tam 35 gole direkt etki etti. Maç başı 1 gol katkısıyla oynayan deneyimli forvet ligde de 25. sayısına ulaştı.

"KENDİ MAÇLARIMIZA ODAKLANDIK"

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Enner Valencia kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Sadece kendi maçlarına odaklandıklarını kaydeden başarılı futbolcu, "Biz rakiplerimize bakmıyoruz. Kendi maçlarımıza bakıyoruz. Buradaki işimiz maçı kazanmaktı ve bunu da başardık. Maçlarımızı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. Valencia, 'Bir sırrı olup olmadığıyla' ilgili bir soru üzerine de, "Hayır. Hocamızın güveni bizler için çok önemli. Hocamız bana ve takıma ne kadar güvendiğini anlatıyor. Ben ona desteği için teşekkür ediyorum. Güçlü bir takım kurduk. Umarım böyle devam ederiz" diye konuştu.

MAKİNE İŞ BAŞINDA

Son 5 maçta Kasımpaşa (4), Adana Demirspor (1), Konyaspor (2), Kayserispor (1) ve Alanyaspor (1) filelerini sarsan Ekvadorlu golcü perşembe günü de 1-0 kazanılan ancak Avrupa'ya veda edilen Sevilla karşılaşmasında sarılacivertlilerin tek golünü atmıştı. Son 5 maçta 9 gol atmayı başardı.