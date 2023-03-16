FENERBAHÇE HABERLERİ | Burası Kadıköy buradan çıkış yok! İşte Jorge Jesus'un Sevilla maçı 11'i...

gün geldi çattı... Avrupa Kupaları'nda bu sezon büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanan ilk maçı Kanarya iyi futbol ve bol pozisyona rağmen şanssız şekilde 2-0 kaybetmişti. Ancak sarı- lacivertliler umutlarını yitirmedi. Tıpkı 4 Mart 2008'deki gibi. O gün Fenerbahçe, Sevilla'yı penaltı vuruşları sonucunda kupanın dışına itmişti. Kanarya'da bugün tek hedef bu kupayı en çok kazanan rakibine aynı travmayı yaşatmak olacak. Teknik direktör Jorge Jesus ve kurmayları da günlerdir kapanıp Sevilla'yı çalışmıştı. Bunları oyunculara da aktardılar. Artık top santrada. Söz sarı-lacivertli futbolcularda. Türkiye'nin yüreği ve duaları da Kanarya ile. Haydi çocuklar çıkın çeyrek finale.

FENERBAHÇE - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Zajc, Arda, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Lamela, Gil, Mir