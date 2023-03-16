Fenerbahçe - Sevilla maçı canlı (Sevilla FB maçı canlı yayın) UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Sevilla'yı konuk ediyor.

Jorge Jesus'un öğrencileri, 2-0'ın rövanşında turu geçmek için sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe'nin çeyrek finale kalmak için mücadele edeceği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE SEVILLA MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Szalai, İsmail Yüksek, Zajc, Oosterwolde, Valencia, Arda Güler, Batshuayi

Sevilla: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri

OOSTERWOLDE İLK KEZ

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de şans buluyor.

MICHAEL OLIVER YÖNETECEK!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, evinde İspanya'nın Sevilla ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Deplasmandaki ilk maçta rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle yenilen sarı-lacivertliler, evinde taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmak için yoğun mücadele gösterecek.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü 20:45'te başladı. Karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanıyor.