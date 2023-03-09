Haberler Fenerbahçe Sevilla - Fenerbahçe maçı canlı izle (Sevilla FB maçı canlı yayın) UEFA Avrupa Ligi maçı izle

Sevilla - Fenerbahçe maçı canlı izle (Sevilla FB maçı canlı yayın) UEFA Avrupa Ligi maçı izle

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla'ya konuk oluyor. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada Fransız hakem François Letexier görev yapıyor. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Sevilla - Fenerbahçe maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 22:55
Sevilla - Fenerbahçe maçı canlı izle (Sevilla FB maçı canlı yayın) UEFA Avrupa Ligi maçı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaşıyor.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyor. Kanarya ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Kritik müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çalıyor. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet oldu. Müsabakada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da da Pierre Gaillouste oturuyor.


SEVILLA - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER👈
Sevilla: Dmitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Gil, En-Nesyri

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, King, Valencia

SEVILLA İLE 3. RANDEVU
Fenerbahçe, Sevilla ile 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanşta ise 90 dakikayı 3-2 geride tamamladı. Uzatmalara, ardından da penaltılara giden mücadeleyi kazanarak tur atlayan Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Bu sezona Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayan Endülüs ekibi, grubu 3. tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı elde etti. Sevilla, son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı (3-0, 0-2) elemeyi başararak Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

KUPA 2'DE 135. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 252 maçta 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 325 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 365 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla da UEFA Avrupa Ligi'nde ise 135. sınavına çıktı. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldı.

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLADI
Avrupa Ligi B Grubu'nda tüm maçlarda fileleri sarsmayı başaran Fenerbahçe, rakip filelere 13 gol atarken, 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Belçikalı forvet Batshuayi, 3 golle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynarken, Enner Valencia da 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Miha Zajc, Emre Mor, Arda Güler ve Willian Arao da gol katkısı veren diğer isimler oldu.

DİĞER
Aşkını haykırdı! Reynmen ve Cansu Kurtaran'dan romantik aşk pozu!
5 yıllık evlilikleri 5 dakikada bitmişti! Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! 4 yaşındaki oğulları Cem...
İtalyanlar resmen açıkladı! Hazard...
UEFA Avrupa ve Konferans Ligi | CANLI
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sevilla - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu
Derbide gülen taraf F.Bahçe!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları doluluk oranı (9 Mart 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor'da İlker Püren dönemi sona erdi! Bandırmaspor'da İlker Püren dönemi sona erdi! 22:50
Avcı Trabzon'a veda etti! Avcı Trabzon'a veda etti! 22:47
Okan Buruk İtalyan devinin başına... Okan Buruk İtalyan devinin başına... 22:34
PFDK'dan Bursaspor'a tarihi ceza! PFDK'dan Bursaspor'a tarihi ceza! 22:20
G.Saray Nef evinde kazandı! G.Saray Nef evinde kazandı! 22:11
Samsunspor deplasmanda tek golle güldü! Samsunspor deplasmanda tek golle güldü! 22:09
Daha Eski
Sevilla - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu Sevilla - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu 21:42
UEFA Avrupa ve Konferans Ligi | CANLI UEFA Avrupa ve Konferans Ligi | CANLI 21:03
Juventus'ta Pogba'ya büyük şok! Juventus'ta Pogba'ya büyük şok! 20:30
Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı! Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı! 20:14
Ibrahim Olawoyin: Her maç gol atmak istiyorum Ibrahim Olawoyin: Her maç gol atmak istiyorum 20:02
Konyaspor G.Saray'a hazırlanıyor Konyaspor G.Saray'a hazırlanıyor 14:04