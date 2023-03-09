Sevilla - Fenerbahçe maçı canlı izle (Sevilla FB maçı canlı yayın) UEFA Avrupa Ligi maçı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaşıyor.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyor. Kanarya ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Kritik müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çalıyor. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet oldu. Müsabakada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da da Pierre Gaillouste oturuyor.







SEVILLA - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER👈

Sevilla: Dmitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Gil, En-Nesyri

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, King, Valencia

SEVILLA İLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Sevilla ile 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanşta ise 90 dakikayı 3-2 geride tamamladı. Uzatmalara, ardından da penaltılara giden mücadeleyi kazanarak tur atlayan Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Bu sezona Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayan Endülüs ekibi, grubu 3. tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı elde etti. Sevilla, son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı (3-0, 0-2) elemeyi başararak Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

KUPA 2'DE 135. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 252 maçta 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 325 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 365 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla da UEFA Avrupa Ligi'nde ise 135. sınavına çıktı. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldı.

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLADI

Avrupa Ligi B Grubu'nda tüm maçlarda fileleri sarsmayı başaran Fenerbahçe, rakip filelere 13 gol atarken, 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Belçikalı forvet Batshuayi, 3 golle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynarken, Enner Valencia da 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Miha Zajc, Emre Mor, Arda Güler ve Willian Arao da gol katkısı veren diğer isimler oldu.