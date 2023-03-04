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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fenerbahçe açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig maçından sonra 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 17:45
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fenerbahçe açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig maçından sonra 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki iddialar ile ilgii açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "25 Şubat 2023 tarihinde Ülker Stadyumunda oynanan spor müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılıp seyirden yasaklılık tedbiri uygulanmış olup, bazı basın/yayın organlarında yer bulan '35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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