Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertliler, Liverpool'dan Thiago'yu kadrosuna katmak istiyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertliler, Liverpool'dan Thiago'yu kadrosuna katmak istiyor!

Fenerbahçe'nin transferde gündemine gelen son isim Thiago Alcantara oldu. Oyuncu için kulübüne 8 milyon euro teklif edildiği ve bu fiyat üzerinden anlaşma sağlanmak istendiği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 18:53 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 19:03
ERDİ DEMİRKOL
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertliler, Liverpool'dan Thiago'yu kadrosuna katmak istiyor!

Fenerbahçe transferin son günleri yaklaşırken orta sahaya bir '8 numara' takviyesi yapmak istiyor.

Bu arayışta da ismi geçen son oyuncu Liverpool'un yıldızı Thiago Alcantara oldu. EPL World'un haberine göre; sarı-lacivertliler Thiago'yu 8 milyon euro bedelle kadrosuna katmak istiyor.

31 yaşındaki Thiago kariyerinde daha önce Barcelona ve Bayern Münih'te forma giydi. Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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