FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertliler, Liverpool'dan Thiago'yu kadrosuna katmak istiyor!

Fenerbahçe transferin son günleri yaklaşırken orta sahaya bir '8 numara' takviyesi yapmak istiyor.

Bu arayışta da ismi geçen son oyuncu Liverpool'un yıldızı Thiago Alcantara oldu. EPL World'un haberine göre; sarı-lacivertliler Thiago'yu 8 milyon euro bedelle kadrosuna katmak istiyor.

31 yaşındaki Thiago kariyerinde daha önce Barcelona ve Bayern Münih'te forma giydi. Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve 1 asist yaptı.