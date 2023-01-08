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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi kareografisi! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-lacivertli taraftarlar dev derbiye özel kareografi yaptı. Yapılan kareografi Kadıköy'de görsel şölen oluşturdu. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 19:14 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 19:16
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi kareografisi! İşte o anlar
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlardan karegorafi gösterisi geldi.

İki tribünden açılan dev kareografi görsel bir şölen oluşturdu.

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