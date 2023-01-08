Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi kareografisi! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-lacivertli taraftarlar dev derbiye özel kareografi yaptı. Yapılan kareografi Kadıköy'de görsel şölen oluşturdu. İşte o anlar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 19:14Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 19:16
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlardan karegorafi gösterisi geldi.
İki tribünden açılan dev kareografi görsel bir şölen oluşturdu.