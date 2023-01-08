Fenerbahçe Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti.

Karşılaşma 3-0 sarı kırmızılıların üstünlüğü ile sona erdi. Derbide golleri 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+10'da Icardi kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 35 puanda kalırken Galatasaray puanını 39'a yükseltti.

Maçta Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu goller ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Fenerbahçe'de 86. dakikada İrfan Can Kahveci kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı!

JESUS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor maçına ilk 11'de başlattığı Lincoln Henrique'yi yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Gustavo Henrique'yi sahaya sürdü.

Galatasaray karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan 68 yaşındaki teknik adam, üçlü savunmasını Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'den kurdu. Kanadın sağında Bright Osayi-Samuel, solunda ise Ferdi Kadıoğlu'na şans veren Jesus, orta ikilide ise Willian Arao ve Miguel Crespo'yu tercih etti.

Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Diego Rossi, Joshua King ve Michy Batshuayi ile gol aradı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Arda Güler, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Serdar Dursun ve Enner Valencia ise yedek soyundu.



PERES 16 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, 16 maç sonra kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.

Fenerbahçe ile Avrupa'da 4, kupada 1 ve ligde 11 maç kaçıran Peres, yaklaşık 4 ay sonra formasına kavuştu.



JESUS 3'LÜ SİSTEM TERCİH ETTİ

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçına 3'lü savunmayla başladı.

Sezon başından beri takımını hem 3'lü hem de 4'lü oynatan tecrübeli teknik adam, son Antalyaspor deplasmanında 4'lü savunma ile takımını sahaya sürmüştü.

Jesus, Galatasaray karşısında ise 3'lü savunma ile maça başladı.

KADIKÖY'DE KOREOGRAFİ ŞOV

Fenerbahçeli taraftarlar, derbi maç öncesinde koreografi gösterisinde bulundu.

Sarı-lacivertliler, Okul Açık Tribünü'nde üzerinde "Our City, Our Rules" yazan bir koreografi açtı.

Koreografinin alt tarafında "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazılı bir pankart açıldı. Öte yandan diğer 2 tribünde de dev posterler yer aldı.

8 FUTBOLCU İLK KEZ

Fenerbahçe'de 8 oyuncu, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı.

Sarı lacivertli takımda yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Luan Peres, Willian Arao, Lincoln Henrique, Emre Mor, Joshua King ve Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisinde yer aldı.

Bu isimlerden Gustavo Henrique, Willian Arao, Joshua King ve Michy Batshuayi ilk 11'de sahaya çıkarken, Luan Peres, Lincoln Henrique, Emre Mor ve kaleci İrfan Can Eğribayat ise yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde tek oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro kadroda yer alamadı.

Bu oyuncunun yanı sıra teknik ekip kararıyla Ezgjan Alioski ile İsmail Yüksek, müsabaka kadrosuna yazılmadı.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi statta takip etti.

Bakan Kasapoğlu, müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile izledi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşma için yoğun güvenlik önlemi alındı.

Mücadelenin başlamasından 4 saat önce stat çevresindeki taraftarlar polis tarafından oluşturulan kontrol noktalarının dışına çıkartıldı.

Stat çevresi tamamen boşaltılırken, taraftarlar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan sonra stat çevresine alındı.

Derbi için çok sayıda polis görev yaptı. Stat kapıları saat 16.00'dan itibaren açıldı ve taraftarlar tribünlerdeki yerlerini almaya başladı.

Öte yandan Romanya'dan 3, Hollanda'dan 1 olmak üzere 4'ü yabancı 222 muhabir, yazar ve foto muhabiri derbi için akreditasyon yaptırdı.

DERBİ KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, derbide koltukların tamamını doldurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisine yoğun ilgi gösterirken, 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadı'nın tribünleri tamamen doldu.

Derbiye Galatasaray taraftarı alınmazken, sarı-lacivertli kulübün yönetimi misafir takım tribününü de kendi taraftarları için açtı.

ICARDI YEDEK BAŞLADI!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da sakatlığı geçen Mauro Icardi, maça yedekte başladı.

Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Arjantinli futbolcu, ligde 3 maç aradan sonra kadroya alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görev vermediği Mauro Icardi'yi yedekler arasında tuttu.

FORVETTE BARIŞ ALPER YILMAZ FORMA GİYDİ

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine forvette Barış Alper Yılmaz ile çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin yanı sıra son haftalardaki performansıyla öne çıkan santrforlardan Bafetimbi Gomis'i de derbide yedekte tuttu.

Buruk, derbide hücum bölgesinde 22 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

SON MAÇA GÖRE KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle Fenerbahçe derbisine çıktı.

Süper Lig'de geride kalan hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö ve Bafetimbi Gomis yedeğe çekildi.

Derbide bu oyunculardan farklı olarak Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Sergio Oliviera, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Icardi, Gomis, Van Aanholt ve Midtsjö'nün yanı sıra Okan Kocuk, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram ve Juan Mata yer aldı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir, Mathias Ross ile Haris Seferovic, derbinin kadrosunda bulunmadı.

GALATASARAY'DA 7 FUTBOLCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray'da 7 futbolcu, ilk kez Fenerbahçe ile oynanan bir derbi maçta forma giydi.

Leo Dubois, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey ve Alper Barış Yılmaz, Galatasaray kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı.

GALATASARAY YÖNETİMİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray Kulübü yönetimi, Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmadı.

Kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioglu, Can Natan, Bora Bahcetepe, Rıza Morova, Dikran Gülmezgil, Cem Soylu ve Emir Aral ile Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyeleri Erden Timur, İbrahim Hatipoglu, Emin Imanov, Mustafa Aktaş ve Nihat Kırmızı, derbi maçı Ülker Stadı'nda takip etti.

MAÇ SONU RÖPORTAJLARINA ÇIKMAMA KARARI

Galatasaray, Fenerbahçe'nin mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırması nedeniyle derbinin ardından yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmama kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonunu da bilgilendirdi.