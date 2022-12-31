Haberler Fenerbahçe Çürük raporu olan birisi nasıl hakem oluyor!

Çürük raporu olan birisi nasıl hakem oluyor!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç konuştu. Koç, "Yaşar Kemal Uğurlu'nun Adana Demirspor ve Trabzonspor maçına atanmak istemediğini söylediği bize iletildi... Bu durumu araştırdık, böyle bir şey yok. Raporu, hakem değil başkaları giriyor!.. " dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Çürük raporu olan birisi nasıl hakem oluyor!
Erkan Zengin diye bir hakem var. Orta hakem olarak ligde maçını bulamadık!.. Kayseri-G.Saray maçında vahim bir hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor. Buna rağmen FIFA VAR listesine alınıyor. * Erkan Özdamar'ın askerlikle alakalı çürük raporu olayı var... Birinin askere gitmekle alakası fiziki bir problemi varsa nasıl hakem olabiliyor?.. Bu hakem 4 maç yönettikten sonra FIFA listesine alınıyor. * Hakemlerin haksız yere performansı ödüllendiriliyor. Bu durum diğer hakemlere bilinçaltında bir mesaj veriyor. Dolasıyla bilinçaltıları kirleniyor. * Beşikaş'ın maçında hakem NKoudou'yu atamıyor. VAR'a çağrılıyor yine atamıyor. Tüm otoriteler 'kırmızı' diyor... Bunun takımlarla alakası yok, bilinçaltı! Ali Palabıyık, Galatasaray maçında hata yapıyor, haftalarca maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor, sadece 3 maç görev alabiliyor. Hakemlerde Ali Palabıyık, Yasin Kol etkisi var.


MHK, YAPAY ZEKAYLA BİZİ UYUTUYOR

Hakemlerin yapay zeka ile atanmasını da değerlendiren Ali Koç, "Yapay zekayı destekliyoruz. Doğru çalıştığında faydalı olacağına inanıyoruz. Ama bana göre MHK, yapay zekayla federasyonu ve bizleri uyutuyor. Yapay zeka da VAR gibi. İçine ne koyarsan onu çıkarır... Bu yapay zekayla eskiden alıştığımız triolar değişiyor. Hakemlik ekip işi. Halil Meler ile Serkan Çimen ne zaman birlikte maç yönetmişler biz bulamadık. Zorluk derecesi bu kadar yüksek bir maçta birlikteler" diye konuştu.


BU NASIL TESADÜF!

Geçen sezon oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor maçında ciddi sıkıntı yaşandığını da hatırlatan Koç, "Bu maçtan sonra iki takım arasında oynanan ilk maça aynı hakem triosunun verilmesine ne deriz bilemiyoruz. Siz tepki gösterdiniz alın aynı hakemler mi denildi? Yapay zeka deseniz de biz inanmıyoruz" dedi.


Covid durduramadı Timur mu durduracak!

Ali Koç, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamalarına da yanıt verdi. "Erden Timur'un ne kadar çabaladığını biliyorum. Ancak basın toplantısına umutla başladım, hayal kırıklığıyla bitirdim. Duruma sadece Sivasspor'un golü üzerinden baksa, bunu devrim yaratacak bir durum olarak değerlendirip saygı duyardım. Sonunda eski tas eski hamam... Çok yaygara kopartılıyor dedi. Eve, kopartılıyor. Bu olayın eşi yok. Size ne oluyor da diyemezsiniz çünkü yarışın içindeyiz" ifadelerini kullandı. Koç, Timur'un daha önce söylediği, "Bu ligi bitirtmeyiz" sözleri için de, "Bizim de ilk geldiğimizde acemice işler yaptığımız oldu. Bu da şuursuzca yapılmış bir söylem. Bu ligi covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak?" yorumunu yaptı.


Umarım derbi etkilenmez


Ali Koç, yaşanan bu olayın, Galatasaray'la oynayacakları derbiyi etkileme olasılığı için, "Her derbi öncesi soru işaretleri ve kuşkular var. Bu seferki, oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah derbiye hiçbir etki yapmaz." dedi. Yabancı hakem talebini TFF'nin Türk hakemlerin moralini bozacağı gerekçesiyle reddettiğini açıklayan Koç, TFF'nin Galatasaray'a yaptığı ziyaretin zamanlanmasının doğru olmadığını söyleyerek, "TFF, bize de Trabzon maçından önce ziyaret gerçekleştirecekti. Yanlış anlaşılmasın diye sonra gelin dedik" diye konuştu.


Radikal kararlar şart

Ali Koç, "Ne yazık ki hala, iyi oynamanın kazanmak için yeterli olmadığı bir futbol iklimindeyiz. Bu federasyon son şansımız. Bunu zamanında Nihat Özdemir'e de söylemiştim ancak yanılmışım. Mehmet Büyükekşi'ye de söylüyorum. Niyetinizden şüphemiz yok, destekçiniziz. Ancak bu gidişata karşı ağır ve radikal kararlar almazsanız, iyi niyetimiz biter. Siz de bu tiyatronun bir parçasısınızdır ve biz bunu sorgulamaya başlarız." şeklinde konuştu.

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