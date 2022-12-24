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Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

2022 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle beraber, Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Trabzonspor ve Fenerbahçe, Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi Sabah Spor yazarları, önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, yazarlara göre Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin favorisi hangi takım? İşte o değerlendirmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 11:00
Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

ALİ GÜLTİKEN

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kritik bir eşik. Sarı-lacivertliler, kaybettiği takdirde 4 takım birden şampiyonluk hedefinde kalacak.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

AHMET ÇAKAR

F.Bahçe'nin kazanması demek psikolojik olarak şampiyonluk hedefinde dev bir adım demek. Ligin bundan sonrası için bu maç hayati önemde.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

SORU: Bugün Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki takım için maçı nasıl analiz edersiniz?

İSKENDER GÜNEN: Fenerbahçe'nin performansı üst düzeyde. Trabzonspor ise geçen sezondan farklı; istikrarsız bir yapı içinde. Buna rağmen lider Fenerbahçe ile puan farkı 6. Bu yüzden bu maç Trabzonspor'un yarışa ortak olması demek. Taraftarıyla bütünleştiğinde büyük maçlarda tarihine yakışan sonuçlar alabiliyorlar.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

Bugünkü maçı orta alan oyuncularının göstereceği performans büyük ölçüde etkiler. Hamsik, Trabzonspor için büyük maçlarda en fazla katkı yapan isim. Bordomavililer hücumda her ne kadar gerekli yeterlilikte olmasa da Trezeguet'nin yükselen formu, Visca'nın takıma katılması ve her an sonucu değiştirebilecek Bakasetas ile istediği sonucu alabilirler.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

GÜRCAN BİLGİÇ: Klasik, 'gol atan kazanır' maçı izleyeceğiz muhtemelen. Abdullah Avcı yüksek tempoyu göze alamaz. Oyunu öncelikle kilitleyecektir. Fenerbahçe başka bir Başakşehir maçı yaşar yani. İki teknik adamın satrancını izleyeceğiz. Fenerbahçe'nin önde baskısında Trabzonspor nasıl çıkacak? Avcı, rakibin arkada verdiği boşluklara oyuncu kaçıracak mı? Oyun gücü nedeniyle kazanmaya yakın takım Fenerbahçe. Ama Trabzonspor'un da bir Monaco maçı var. İsteyince yapabiliyorlar.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

BÜLENT TİMURLENK: İki takım da araya sıkıntılı girmişti. F.Bahçe'de yorgunluk ve Giresun mağlubiyetinin getirdiği hayal kırıklığı vardı. Trabzonspor, Trezeguet ve Bakasetas'ın yokluğunda A.Gücü deplasmanında da iki puanı yakınca son şampiyonun liderle farkı 6 puan oldu. Böylesine uzun bir araya dair tecrübemiz yok. Bu yüzden zorlu maçta oyun konsantrasyonu yüksek olan taraf kaybetmez.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

SABIRLI OLMAK ZORUNDALAR

ALİ GÜLTİKEN: Bu maç F.Bahçe açısından sezonun şu ana kadarki en kritik karşılaşması. Keza Trabzonspor açısından da aynı. F.Bahçe kaybettiği takdirde lige yeniden başlamış gibi olacak. Diğer rakipleri de kazanırsa 4 takım birden yeniden şampiyonluk hedefinin içinde yarışmaya başlayacaklar. Bu F.Bahçe için çok kritik bir eşik. Kazandığı takdirde zirvede yalnızlaşma ihtimalini artıracak. Trabzonspor açısından F.Bahçe maçı çok önemli bir şans. Evinde oynuyor. Taraftar avantajına sahip. Kazandığı takdirde ligi yeniden başlatmanın yanında kendisini de tekrardan yarışa sokacak. Sahasında oynamasına rağmen Trabzonspor'da hem oyuncuların hem de taraftarın sabırlı olmaları şart. Çünkü F.Bahçe topa sahip olarak oynayabilen bir takım ve oyun temposunu düşürebiliyorlar. Bu maçların denge maçı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

AHMET ÇAKAR: Trabzonspor kazanırsa lig adeta 4-5 takım için yeniden başlamış gibi olacak. Üstelik son şampiyon Trabzonspor da 'Artık ben de potadayım. İkinci defa neden olmasın' diyecek. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. F.Bahçe'nin kazanması demek psikolojik olarak şampiyonluk hedefinde dev bir adım demektir. F.Bahçe'nin kazanması demek Trabzonspor'u yine belki puan olarak değil ama psikolojik olarak yarışın dışına itmek demektir. Ligin bundan sonrasını ve diğer takımların lige asılmasını sağlayabilecek hayati bir maç bizi bekliyor.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

BİLGİSAYAR ATAMA YAPIYORSA MHK NEDEN VAR!

SORU: Maça Halil Umut Meler atandı. Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç atamayı birlikte yaptı. Yüzleri de gülüyordu. Sizce hakem tartışması bitti mi?

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

BÜLENT TİMURLENK: TFF Başkanı elinden geleni yapıyor. Onun bu çabaları alkışı hak ediyor ancak Dünya Kupası da gösterdi ki bizim hakem havuzumuz çok ama çok geride. Elektronik kurada elbette ki herkes gülümser ama bariz bir hakem hatası olduğunda geçmişte ne olduysa filmin devamını izleriz.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

ALİ GÜLTİKEN: Tartışmaların bitmesini umut ederiz ama bunun kısa zamanda olmayacağını da hepimiz biliyoruz. Tarafların maçları hakemler üzerinden okumak gibi bir alışkanlığı var.


Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

AHMET ÇAKAR: Her futbolsever bu maça zaten Meler'in atanacağını öngörüyordu. Neymiş efendim, algoritma Meler'i atamış. Tam bir tiyatro! Ağaoğlu ve Koç'un da bu tiyatronun içinde olmaları anlamsız ve manidar. Madem hakemleri algoritma atıyor, MHK'ye niye ihtiyaç var? Bilgisayarın başına koyarsınız bir bilişimciyi hakemleri atarken düğmeye o basar.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

İSKENDER GÜNEN: Yıllardır aynı filmi seyretmekten usanmadık ve usanmayacağız. Gönül isterdi ki maçlardan sonra eleştirilen en son kesim hakemler olsun. Bu güven sağlanmadıkça kangren olan bu sorunun üstesinden gelme şansımız yok.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

G.SARAY BIÇAK SIRTINDA

SORU: Ligde ikinci dönem başlarken, 4 büyük takımın durumu hakkında neler söylersiniz?

BÜLENT TİMURLENK: Dünya Kupası arasına F.Bahçe, lig ve Avrupa trafiğinden dolayı enerjisi düşerken girmişti. Giresun yenilgisinin ardından arada kazanan takım kimliği yeniden ortaya çıktı. G.Saray, rüzgârı arkasına almıştı ancak Oliveira ve İcardi'nin durumu yoğun fikstürde takımı bıçak sırtında tutuyor. Beşiktaş, Şenol Güneş ile bir geçiş dönemi yaşayacak. Ara transferde takviye şart. Savunma organizasyonu kadar Dele Alli ile sıfır verimi de Kartal'ın baş ağrısı. Abdullah Avcı geçen hafta takımına sert mesajlar yolladı. O da biliyor ki F.Bahçe maçını kaybederse zirve yarışından çok ama çok uzaklaşacak.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

FENERBAHÇE AÇIK ARA ÖNDE

AHMET ÇAKAR: En sorunsuz hatta uzak ara en iyi takım F.Bahçe. Gerek tempo gerekse pres açısından F.Bahçe diğer rakiplerinin önünde. G.Saray, İcardi'yi arayacak. Aynı zamanda organizasyonda da sıkıntılar var. Beşiktaş'ta kolay gol yeme hastalığı devam ediyor. Trabzonspor'da düşük tempo ve az pozisyon üretebilme sezon başından beri sürüyor. Ama artık bu haftadan itibaren yarış başlıyor. Şu bir gerçek ki kışın oynanan Dünya Kupası bir gazozun gazının kaçması gibi tüm dünya liglerini de bozdu.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

BEŞİKTAŞ BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI

GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş haricindeki üç takım da aslında çok sorun yaşamadı. Galatasaray tek golle kazandı ama pozisyon buldu, direkten dönen topları oldu, rotasyon da yaptı. Beşiktaş beni çok şaşırttı. Valerien İsmael'in sistemini çok eleştirdim, "Kazandırır ama şampiyon yapmaz" dedim. Ama Şanlıurfaspor maçında ortada hiçbir düzen yoktu. Oyuncuların içgüdülerini izledik aksiyonlarda. VAR olsaydı, daha da zorlanabilirlerdi.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

ALİ GÜLTİKEN: Kupa maçları hepsi için iyi bir antrenman oldu. Hem bazı oyunculara yeniden şans verdiler hem de resmi hedefli bir maç oynayarak lig öncesi tekrar konsantrasyon sağladılar. Ama tabii şunu biliyoruz ki lig seviyesi her takım için çok farklı. Şu anda genel olarak bütün takımlar hazır görünüyor. Bu ara özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor açısından faydalı oldu.

Usta yazarlar Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! "Kazanmaya yakın takım..."

FIRTINA UMUT VADEDİYOR

İSKENDER GÜNEN: Dünya Kupası nedeniyle lige verilen 1,5 aylık süre her takım için sorunları da beraberinde getirecektir. Çünkü futbolda her ne kadar hazırlık maçları oynansa da böylesi uzun bir süre oyuncuların maç ritmi için sorun olur. Bu da başlayacak ligde istenilen yapının ortaya çıkmasını geciktirecektir. 4 takımı göz önüne getirdiğinizde Fenerbahçe'nin her yönden hazır bir takım olduğu gerçeği var. Beşiktaş'ta özellikle savunmadaki sorunlar devam etmekte. Galatasaray ise yabancı oyuncuların milli takımlarında oldukları için hâlâ gerekli seviyede görülmüyor. Trabzonspor da son oynadıkları Samsunspor maçında her yönden umut vadeden bir yapı içerisindeydi.

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