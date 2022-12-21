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Fenerbahçe'de Altay Bayındır depremi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır ile yeni mukavele görüşmeleri devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan milli kaleciyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 15:59
Fenerbahçe'de Altay Bayındır depremi!

Bu sezon yaşanan sakatlıklardan dolayı oldukça sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, yapacağı takviyelerle kadrosunu genişletmek istiyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır depremi!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetimin, teknik direktör Jorge Jesus'un doğrultusunda transfer hamlelerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır depremi!

Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerle birlikte iç transfer çalışmaları da devam ediyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır depremi!

Ciddi bir problemi olmayan 24 yaşındaki kalecinin yerine İrfan Can Eğribayat sahaya çıkarken, Altay'ın esas probleminin ise kontrat olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır depremi!

Sabah'ın haberine göre; mukavelesi sezon sonunda bitecek olan ve yıllık 4.5 milyon TL kazanan başarılı kaleci yıllık 25 milyon TL talep ettiği için taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır depremi!

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Altay Bayındır ile yeniden bir araya gelerek yeni görüşmeler yapacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır depremi!

Milli kaleci, 2015 yılında Ankaragücü A takımına yükseldi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır depremi!

Başkent ekibinin formasını 3.5 sezon boyunca terleten 24 yaşındaki eldiven, 2019 yılında 1.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır depremi!

Sarı-lacivertlilerdeki 4 sezonunu geçiren Altay Bayındır, milli takımın kalesini ise 5 kez korudu.

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