Fenerbahçe arayı süper geçirdi

Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasına zirvede girmişti. Kanarya bu bölümde teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda 4 hazırlık karşılaşması oynadı. Sırasıyla Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i 2-1, Alanyaspor'u 4-2 ve Salernitana'yı 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Yine agresif presi ve ofsayt taktiği üzerinden kurgulanan oyun planı başarıyla işledi. Hazırlık maçlarında 4'te 4 yapan Kanarya'da şampiyonluğa olan inanç daha da arttı. Her maçı ciddiye alan ve hepsini deviren Fenerbahçe böylece Süper Lig'de çekiştiği rakiplerine de korkutucu bir mesaj vermiş oldu.



KING'İ KAZANDI

Kanarya bu arada sakatlık problemi yaşayan oyuncularına da bir bir kavuştu. Özellikle Joshua King harika bir dönüş gerçekleştirdi. Hazırlık maçlarının yıldızı oldu. Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Arda Güler'in sakatlıkları bitti. Joao Pedro'nun ise 3 ayı bulacak sakatlığı moral bozdu.