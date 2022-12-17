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Fenerbahçe'de sakatlar döndü!

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Luan Peres ve Nazım Sangare'nin uzun bir aradan sonra takıma katılmaları arkadaşları tarafından neşeyle ve coşkuyla karşılandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 12:03
Fenerbahçe'de sakatlar döndü!
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Luan Peres ve Nazım Sangare'nin uzun bir aradan sonra takıma katılmaları arkadaşları tarafından neşeyle ve coşkuyla karşılandı.

Bütün futbolcular iki oyuncuya 'Aramıza tekrar hoş geldin' dediler ve şakalaştılar. Nazım geçen sezon 15 Mayıs'ta oynanan Karagümrük maçında sakatlanırken 7 ay sonra takıma katıldı. 15 Eylül'deki Rennes maçında sakatlanan Peres ise 3 aylık aranın ardından arkadaşlarına kavuştu.

JOAO PEDRO'DAN DA SEVİNDİRİCİ HABER

Hürriyet'in haberine göre sarı lacivertlilere bir sevindirici haber de Enner Valencia'dan geldi. Pazartesi takıma katılacağı tahmin edilen Ekvadorlu futbolu da beklenenden 4 gün önce iyileşti ve dün takıma dahil oldu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler de çarşamba günü takıma dönecek. Rayo Vollecano ile oynanan özel maçta sakatlanan Joao Pedro'nun son durumu da yüzleri güldürdü. Ameliyat riski ortadan kalkan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu konservatif tedaviyle 2,5-3 aylık bir zaman dilimi içinde takıma dönecek.
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