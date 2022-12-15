Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler artık sadece Fener'in! Başkan resmen açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler artık sadece Fener'in! Başkan resmen açıkladı

Fenerbahçe'de genç yetenek Arda Güler ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Gençlerbirliği altyapısından çıkan futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Arda Güler gösterdiği performans ile 17 yaşında olmasına karşın A Milli Takıma çağrılma başarısı göstermişti. Genç yeteneğin bonservisinin yüzde 20'si ise Gençlerbirliği Kulübü'nde bulunuyordu. Son olarak ise Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu'nun yaptığı açıklama gündeme oturdu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler artık sadece Fener'in! Başkan resmen açıkladı

Kalan dosyalarımızı da cuma gününe kadar bitirmek zorundayız.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler artık sadece Fener'in! Başkan resmen açıkladı

Aksi halde bu ayın 23'ünde 2 dönem transfer yasağı cezası alacağız.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler artık sadece Fener'in! Başkan resmen açıkladı

Ciddi tıkandık.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler artık sadece Fener'in! Başkan resmen açıkladı

Bunlara da 200 bin euro'luk bedel.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler artık sadece Fener'in! Başkan resmen açıkladı

Sonraki satışlardan pay biçildi" dedi...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler artık sadece Fener'in! Başkan resmen açıkladı

Sarı-lacivertliler anlaşmanın resmiyete dökülmesi ile Arda Güler'in tek sahibi olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler artık sadece Fener'in! Başkan resmen açıkladı

Genç futbolcu, 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler artık sadece Fener'in! Başkan resmen açıkladı

Arda'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler artık sadece Fener'in! Başkan resmen açıkladı

Arda Güler milli forma ile ilk kez 19 Kasım'da oynanan Çekya maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve 22 dakika süre almıştı.

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