FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler artık sadece Fener'in! Başkan resmen açıkladı

Fenerbahçe, Arda Güler'in Gençlerbirliği Kulübü'nde bulunan yüzde 20'lik bonservis haklarını satın alma konusunda anlaşma sağladı...
Fenerbahçe, Arda Güler'in Gençlerbirliği Kulübü'nde bulunan yüzde 20'lik bonservis haklarını satın alma konusunda anlaşma sağladı...
Başkent ekibinin asbaşkanı Mehmet Soylu'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
İhtilaflı 11 futbolcu dosyaları olduğunu söyleyen Soylu, "9 tanesi bitti.
Kalan dosyalarımızı da cuma gününe kadar bitirmek zorundayız.
Aksi halde bu ayın 23'ünde 2 dönem transfer yasağı cezası alacağız.
Ciddi tıkandık.
Bu kapsamda Arda Güler'in satışı başkanlar düzeyinde konuşuldu.
Fenerbahçe ile 2.5 milyon euro'ya anlaştık.
Altyapımızdan da 4 oyuncu Fenerbahçe'ye verildi.
Bunlara da 200 bin euro'luk bedel.
Sonraki satışlardan pay biçildi" dedi...
Sarı-lacivertliler anlaşmanın resmiyete dökülmesi ile Arda Güler'in tek sahibi olacak.
Genç futbolcu, 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.
Arda'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak biliniyor.
Arda Güler milli forma ile ilk kez 19 Kasım'da oynanan Çekya maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve 22 dakika süre almıştı.