Andre Santos: Sizi özledim

Kanarya'nın unutulmaz sol beki Andre Santos'tan taraftarlara mesaj var. Tekniği ve üstün yetenekleriyle taraftarın gözdesi olan Santos "Sizi çok özledim ve sizi çok seviyorum Fenerbahçe ailesi.." yazdı. Sarı-lacivertli taraftarlar da Andre Santos'a iyi dileklerini ilettiler.
Kanarya'nın unutulmaz sol beki Andre Santos'tan taraftarlara mesaj var. Tekniği ve üstün yetenekleriyle taraftarın gözdesi olan Santos "Sizi çok özledim ve sizi çok seviyorum Fenerbahçe ailesi.." yazdı. Sarı-lacivertli taraftarlar da Andre Santos'a iyi dileklerini ilettiler.