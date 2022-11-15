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FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kaan Ayhan ile ilgilenen Kanarya'da milli futbolcunun kararı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 11:04
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

Süper Lig'in 3 Büyük kulübü, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yeşil sahalardaki rekabetlerini şimdi de transfere taşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

Üç büyük kulüp, devre arası transfer döneminde kadrolarına iyi bir stoper ile takviye etmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

8+3 kuralı nedeniyle bu bölgedeki tercihlerini yerli oyuncudan yana kullanmak isteyen kulüplerin gündeminde Kaan Ayhan var.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

SASSUOLO KABUL ETMEDİ

Milli futbolcunun hemen hemen her transfer döneminde adı mutlaka gündeme geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

Kaan AyhanGalatasaray sezon başında çok isterken yapılan tüm girişimlere karşın Sassuolo Kulübü ikna edilemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

Hatta Kaan Ayhan'a şu ana kadar en yüksek teklifi sarı kırmızılılar yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

Fakat İtalyan ekibi futbolcusunu kiralık olarak dahi göndermeyi kabul etmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

'F.BAHÇE'Yİ BEKLEYELİM'

Beşiktaş da teknik direktör Şenol Güneş milli takımdan öğrencisi olan Kaan'ın rotasını siyah beyazlı takıma döndürmek için devreye girerken Hürriyet'in haberine göre tecrübeli stoperin gönlünde Fenerbahçe'nin olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

Menajerine "Kesin karar vermedim, Fenerbahçe'nin fiyat teklifini artırmasını bekleyelim.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

Benim tercihim Fenerbahçe'den yana" dediği öğrenilen Kaan Ayhan için sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

27 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

Kaan Ayhan, Sassuolo formasıyla takımına 2 gollük skor katkısı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Ayhan, stoper mevkisinde görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

Oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro...

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