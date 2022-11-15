FENERBAHÇE HABERLERİ | Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti...

Süper Lig'in 3 Büyük kulübü, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yeşil sahalardaki rekabetlerini şimdi de transfere taşıyor.
Süper Lig'in 3 Büyük kulübü, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yeşil sahalardaki rekabetlerini şimdi de transfere taşıyor.
Üç büyük kulüp, devre arası transfer döneminde kadrolarına iyi bir stoper ile takviye etmek istiyor.
8+3 kuralı nedeniyle bu bölgedeki tercihlerini yerli oyuncudan yana kullanmak isteyen kulüplerin gündeminde Kaan Ayhan var.
SASSUOLO KABUL ETMEDİ
Milli futbolcunun hemen hemen her transfer döneminde adı mutlaka gündeme geliyor.
Kaan Ayhan'ı Galatasaray sezon başında çok isterken yapılan tüm girişimlere karşın Sassuolo Kulübü ikna edilemedi.
Hatta Kaan Ayhan'a şu ana kadar en yüksek teklifi sarı kırmızılılar yaptı.
Fakat İtalyan ekibi futbolcusunu kiralık olarak dahi göndermeyi kabul etmedi.
'F.BAHÇE'Yİ BEKLEYELİM'
Beşiktaş da teknik direktör Şenol Güneş milli takımdan öğrencisi olan Kaan'ın rotasını siyah beyazlı takıma döndürmek için devreye girerken Hürriyet'in haberine göre tecrübeli stoperin gönlünde Fenerbahçe'nin olduğu öğrenildi.
Menajerine "Kesin karar vermedim, Fenerbahçe'nin fiyat teklifini artırmasını bekleyelim.
Benim tercihim Fenerbahçe'den yana" dediği öğrenilen Kaan Ayhan için sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
KAAN AYHAN KİMDİR?
Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu.
27 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.
Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.
Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giydi.
Kariyerine Serie A ekibinde devam eden Kaan Ayhan kulübüyle 55 maça çıktı.
Kaan Ayhan, Sassuolo formasıyla takımına 2 gollük skor katkısı sağladı.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Ayhan, stoper mevkisinde görev yapıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro...