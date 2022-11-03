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Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçlarıyla heyecan devam ediyor. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlardan olan Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev ile birlikte oldukça kritik maça çıkıyor. Kanarya'da tek hedef kazanmak. Ancak sarı lacivertlilerin grup liderliği için kazanması da yetmiyor. Rennes - Larnaca maçının sonucu gruptaki durumu belirleyecek. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı öncesi temsilcimizin 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 21:44 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 21:45
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçlarıyla heyecan devam ediyor. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlardan olan Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev ile birlikte oldukça kritik maça çıkıyor.

Kanarya'da tek hedef kazanmak. Ancak sarı lacivertlilerin grup liderliği için kazanması da yetmiyor. Rennes - Larnaca maçının sonucu gruptaki durumu belirleyecek.

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı öncesi temsilcimizin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Osayi, Crespo, Arao, Arda, Valencia, Lincoln, Batshuayi.

DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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