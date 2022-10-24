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FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak gönderilen Mergim Berisha ve Mbwana Samatta'da flaş bir gelişme yaşandı. İki golcünün kulüplerinin futbolcuları kadrolarına bonservisleri ile katmak için girişimlere başlayacağı belirtildi.. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 15:35
FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...

Fenerbahçe, son dönemde sattığı oyuncular ve elde ettiği gelirle dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...

Sarı-Lacivertliler, parlattığı yıldızları astronomik ücretlerle Avrupa'nın önemli kulüplerine gönderdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...

Kanarya'nın büyük paralar kazandığı transferlerde ilk akla gelenler Eljif Elmas ve Kim Min Jae...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...

3 isimden 10 milyon Euro'ya yakın para kazandı...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...

Tisserand, 3 milyon Euro'ya Ettifaq'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...

Fenerbahçe büyük umutlarla transfer ettiği ancak verim alamadığı golcülerden de önemli bir gelir elde etmek üzere...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...

Takvim'in haberine göre, sarı-Lacivertliler, Belçika Ligi ekiplerinden Genk'te forma giyen Mbwana Samatta'dan sezon sonunda 4 milyon Euro kazanabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...

Genk, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Mbwana Samatta'nın 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...

Genk şu anda Belçika Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...

Augsburg'un yolunu tutan Mergim Berisha için de Almanlar harekete geçme kararı aldı...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...

Augsburg Yönetimi, bu hafta içinde Fenerbahçe ile Berisha'nın transferi için masaya oturacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...

Bu sezon Bundesliga'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonu 4 milyon Euro...

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