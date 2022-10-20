Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler için Güney Amerika basınından gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. Buna göre Fenerbahçe, daha önce transferi için yoğun uğraşlar verdiği ancak gerçekleştiremediği Fabricio Bustos konusunda 2. kez devreye girdi. İşte transferin ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:09
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Sezona Jorge Jesus yönetiminde fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, yüksek gol oranıyla taraftarını bir hayli memnun etmişti.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Sarı lacivertliler bununla beraber Jesus yönetiminde, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Fenerbahçe, 3'lü defans oynamayı benimserken, orta sahayı ve forvet hattını bir hayli önemsiyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Bu bağlamda sarı lacivertliler için en önemli pozisyonlardan biri de 'kanatlar' olmuş durumda.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Fenerbahçe'de Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Alioski, Lincoln değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Bununla beraber Jorge Jesus'un listesinde sürpriz bir ismin daha olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

F.BAHÇE'NİN ESKİ GÖZDESİNİ İSTİYOR
Güney Amerika basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, transferde gözünü yeniden Fabricio Bustos'a dikti.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Arjantinli sağ bek, tercih edilmesi halinde sağ ön tarafta da forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞECEK?
İddiaya göre Bustos, Internacional'den ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Arjantinli yıldız, Brezilya temsilcisiyle bu sezon oldukça istikrarlı bir görüntü çizse de, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Internacional yetkilileri, Bustos'u göndermeye sıcak bakmasa da, oyuncu transferde bir hayli hevesli.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Fabricio Bustos, bu sezon Internacional'in en önemli isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Brezilya ekibine ilk etapta kiralık transfer olan Bustos için 900-450 bin dolar ödendi ve bonservisi alındı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Bustos'un Internacional ile sözleşmesi, Aralık 2024'e dek devam ediyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Fabricio Bustos yeniden...

Fabricio Bustos, bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 2 gol 6 asist üretti.

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