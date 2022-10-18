Bartın faciası unutulmadı

Dünakşam oynanan Ankaragücü- Fenerbahçe maçında geçtiğimiz gün Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenler anıldı. Hem evsahibi A.Gücü hem de F.Bahçe takımları maç için seremoniye birlikte taşıdıkları "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı. Tribünler de bu pankartın sahaya gelmesiyle hep birlikte "Bartın" tezahüratı yaptı. Öte yandan F.Bahçeli futbolcular da ısınmak için sahaya üzerinde "Bartın" yazılı siyah tişörtlerle çıkarken, karşılaşma öncesinde şehitlerimiz saygı duruşunda bulunuldu.