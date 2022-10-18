Haberler Fenerbahçe Bartın faciası unutulmadı

Bartın faciası unutulmadı

Dün akşam oynanan Ankaragücü- Fenerbahçe maçında geçtiğimiz gün Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenler anıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Bartın faciası unutulmadı
Dün akşam oynanan Ankaragücü- Fenerbahçe maçında geçtiğimiz gün Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenler anıldı. Hem evsahibi A.Gücü hem de F.Bahçe takımları maç için seremoniye birlikte taşıdıkları "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı. Tribünler de bu pankartın sahaya gelmesiyle hep birlikte "Bartın" tezahüratı yaptı. Öte yandan F.Bahçeli futbolcular da ısınmak için sahaya üzerinde "Bartın" yazılı siyah tişörtlerle çıkarken, karşılaşma öncesinde şehitlerimiz saygı duruşunda bulunuldu.
DİĞER
Son dakika haberi: Ankaragücü - Fenerbahçe maçı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! VAR'ın iptal ettiği gole olay yorum...
Kim Kardashian'ın estetik doktorundan çıkmıyor! Süreyya Yalçın'ın yüzüne yaptırdığı işlemler milyonlarca lira tuttu
Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var
Florya'da hoca krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya düğümü ilk yarıda çözdü!
Jesus: Önemli olan kazanmaktı
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (18 Ekim 2022)
Altında anlık son durum (18 Ekim)
F.Bahçeli Arda Güler teyzesiyle hasret giderdi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." 01:45
Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." 01:45
Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı 01:32
Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı 01:32
Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz 01:17
Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz 01:17
Daha Eski
Florya'da hoca krizi! Florya'da hoca krizi! 01:05
Altın Top Benzema’nın Altın Top Benzema’nın 01:02
Villarreal evinde güldü! Villarreal evinde güldü! 00:26
Villarreal evinde güldü! Villarreal evinde güldü! 00:25
Beşiktaş'ta Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama... Beşiktaş'ta Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama... 23:58
Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var 23:48