MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadele 3-0'lık skorla Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 3. dakikada Michy Batshuayi, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+1. dakikada Diego Rossi kaydetti.
Ankaragücü'nde 26. dakikada Ali Sowe'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 20'ye çıkarırken, Ankaragücü 7 puanda kaldı.
Kanarya, gelecek hafta evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Başkent ekibi ise Giresunspor'a konuk olacak.