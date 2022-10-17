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MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ankaragücü'nün sahasında oynanan mücadele 3-0'lık skorla sarı-lacivertlilerin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 22:01 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 22:01
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadele 3-0'lık skorla Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin gollerini 3. dakikada Michy Batshuayi, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+1. dakikada Diego Rossi kaydetti.

Ankaragücü'nde 26. dakikada Ali Sowe'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 20'ye çıkarırken, Ankaragücü 7 puanda kaldı.

Kanarya, gelecek hafta evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Başkent ekibi ise Giresunspor'a konuk olacak.

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