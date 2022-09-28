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Jorge Jesus Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Batshuayi'yi mi oynatacak Pedro'yu mu? Belli oldu!

Milli aranın ardından Süper Lig'de önemli bir derbi oynanacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Vodafone Stadı'nda kozların paylaşacak. Her iki takım da derbiden zaferle ayrılmak istiyor. Bununla beraber Fenerbahçe'de forvet hattı kritik bir önem taşıyor. Peki, Jorge Jesus ilk 11'de Joao Pedro ile mi başlayacak, Batshuayi ile mi? İşte öne çıkan o aday...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 10:39
Jorge Jesus Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Batshuayi'yi mi oynatacak Pedro'yu mu? Belli oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşitaş derbisinde santrfor pozisyonu için önemli bir tercihte bulunacak.

Portekizli hoca, Michy Batshuayi ve Joao Pedro arasında bir karar verecek. Birbirinden farklı tipte iki oyuncu arasındaki seçim belki de maçın kaderini belirleyecek kararlardan olacak.

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Batshuayi, savunmayı fazlasıyla yıpratan, rakibin oyun kurmasını engelleyen ve savunmadan rahat çıkmasına izin vermeyen bir yapıya sahip. Pedro ise daha fazla ceza sahası içindeki bitiriciliği ile öne çıkıyor.

Milliyet'in haberine göre Jesus'un Batshuayi ile derbiye başlayıp, Pedro ile maçın bitirilmesi yüksek ihtimal görünüyor. Gelen ilk bilgiler de buna işaret ediyor.

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