BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

Spor Toto Süper Lig, Uluslar Ligi maçları nedeniyle verilen milli aranın ardından yeniden start alıyor.
Spor Toto Süper Lig, Uluslar Ligi maçları nedeniyle verilen milli aranın ardından yeniden start alıyor.
8. haftada dev bir derbi heyecanı yaşanacak.
Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İki takım da zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Beşiktaş, taraftarı önünde derbi galibiyeti yaşamak için sıkı bir hazırlık süreci içerisinde...
Siyah-beyazlılarda yönetim de devreye girdi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi takımı motive etmek için kolları sıvadı.
Nevzat Demir Tesisleri'ne giden ve eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Valerien Ismael'e bir kez daha desteğini ileten Çebi, daha sonra siyah-beyazlı takımın antrenmanını izledi.
Oyunculara moral veren Başkan Çebi'nin tesislere bir dahaki gelişinde Fenerbahçe maçının primini açıklayacağı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre prim miktarının kişi başına en az 100 bin TL olması bekleniyor.
Beşiktaş, ligde 7 hafta itibarıyla 14 puan topladı.
Siyah-beyazlılar; Adana Demirspor, Galatasaray ve Başakşehir'in ardından 4. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ise bay geçtiği hafta da dahil toplamda 6 maça çıktı.
Sarı-lacivertliler, 13 puanla 6. sırada bulunuyor.