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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta derbi galibiyet priminin miktarı netleşti. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 08:12
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

Spor Toto Süper Lig, Uluslar Ligi maçları nedeniyle verilen milli aranın ardından yeniden start alıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

8. haftada dev bir derbi heyecanı yaşanacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

İki takım da zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

Beşiktaş, taraftarı önünde derbi galibiyeti yaşamak için sıkı bir hazırlık süreci içerisinde...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

Siyah-beyazlılarda yönetim de devreye girdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi takımı motive etmek için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

Nevzat Demir Tesisleri'ne giden ve eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Valerien Ismael'e bir kez daha desteğini ileten Çebi, daha sonra siyah-beyazlı takımın antrenmanını izledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

Oyunculara moral veren Başkan Çebi'nin tesislere bir dahaki gelişinde Fenerbahçe maçının primini açıklayacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

Sabah'ta yer alan habere göre prim miktarının kişi başına en az 100 bin TL olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

Beşiktaş, ligde 7 hafta itibarıyla 14 puan topladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe derbisi için galibiyet primini belirledi!

Siyah-beyazlılar; Adana Demirspor, Galatasaray ve Başakşehir'in ardından 4. sırada yer alıyor.

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