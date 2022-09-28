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FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai bombası! "Liverpool için ideal"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Sezon başında takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcu için birçok kulüp girişimlerini sürdürüyor. İngiliz basınında yer alan haberde, Szalai'nin "Liverpool için ideal bir aday" olduğu yazıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:38
FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai bombası! "Liverpool için ideal"

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Attila Szalai çıkışını Macaristan Milli Takımı'nda da sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki stoperi Almanya ve İtalya maçlarında 90 dakika görev aldı.

İTALYA MAÇINDA HAYATİ MÜDAHALE

Macaristan Milli Takımı'nda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai, maçın 5. dakikasında mutlak bir gol pozisyonunda topun ağlara gitmesine izin vermemişti. 24 yaşındaki savunmacı, Cristante'nin şutunda kaleci Gulcsi'den seken topu çizgiden çıkarmıştı.

İNGİLİZLERDEN BÜYÜK ÖVGÜ

Attila Szalai'nin yükselen grafiği İngiliz medyasında da gündem oldu.

Yıldız futbolcu için "Liverpool için ideal bir aday" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca 24 yaşındaki futbolcunun Virgil van Dijk'ın varisi olarak bahseldildi.


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