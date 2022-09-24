Haberler Fenerbahçe Şampiyonluğa mecburuz

Şampiyonluğa mecburuz

F.Bahçe’nin milyonlarca taraftarı olan dev bir kulüp olduğunu belirten Arao, “Sokakta bana şampiyonluk istediklerini söylüyorlar. Sorumluluğumuz çok büyük” diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Şampiyonluğa mecburuz
Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao, Brezilya'da yayın yapan Globo'ya konuştu. Tecrübeli orta saha, sarı-lacivertli takıma transfer süreciyle ilgili, "Jorge Jesus beni aradı ve konuştuk. Projeyi ve kulübün beklentilerini anlattı. Bana güvendiğini söyledi. Benim de Avrupa'da oynama hayalim vardı. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpten teklif geldiğinde ve sizi isteyen bir teknik direktör olduğunda her şey daha rahat oluyor" ifadelerini kullandı... 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin Flamengo gibi hatta daha büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "Milyonlarca taraftarı var. Tutkuları, Brezilyalılar'dan çok daha fazla. Sokakta gezerken karşılaştığımda hep tezahürat yapıyorlar. Benden sürekli şampiyonluk istiyorlar. Sorumluluğumuz çok büyük" dedi.
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