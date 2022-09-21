Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve adı sık sık Rennes ile de anılan Kim-Min Jae gündem olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve adı sık sık Rennes ile de anılan Kim-Min Jae gündem olmaya devam ediyor.
2021/2022 sezonunun başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu için Napoli ve Rennes devreye girmişti.
Son olarak Milan'ı deplasmanda yenerek Serie A'nın zirvesine çıkan Napoli'nin başarısında büyük rol oynayan Koreli yıldızla ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı.
MANCHESTER UNITED KIM İÇN DEVREDE
Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre; savunmada problemler yaşayan Manchester United, Koreli futbolcunun transferi için harekete geçti.
Manchester United'ın ara transfer döneminde İtalyan yetkililerle masaya oturacağı öne sürülüyor.
Kim Min-Jae, bu sezon Napoli formasıyla 8 maça çıktı.
25 yaşındaki stoper, İtalyan ekibiyle 2 gol kaydetti.
KIM MIN-JAE KİMDİR?
Kim Min-Jae 15 Kasım 1996 tarihinde Güney Kore'nin Tongyeong kentinde dünyaya geldi.
Güney Koreli oyuncu, futbola Dooryong altyapısında başladı.
Kim, Güney Kore'de Gimhae, Namhae Haesung, Yeoncho, Suwon, Yonsei, Gyeongju KHNP ve Jeonbuk Hyundai takımlarda da forma giydi.
1.90 boyundaki stoper, Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro karşılığında Jeonbuk Hyundai'den BJ Guoan'a transfer oldu.
Çin ekibinde 1.5 sezon geçiren Kim-Min Jae, geçtiğimiz sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerle başarılı bir sezon geçiren yıldız futbolcu, sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye gönderildi.
İtalyan ekibiyle 3+2 yıllık sözleşme imzalayan Kim Min-Jae'nin güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.