Haberler Fenerbahçe Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

Son dakika spor haberleri: Sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan ekibinde gösterdiği performansla göz doldurdu. İngiliz basını, sarı-lacivertli takımda da oldukça başarılı bir performans sergileyen Güney Koreli stoperin dev kulübün radarına girdiğini yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:06
Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve adı sık sık Rennes ile de anılan Kim-Min Jae gündem olmaya devam ediyor.

Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

2021/2022 sezonunun başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu için Napoli ve Rennes devreye girmişti.

Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

Rennes'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, Napoli'nin devreye girmesi sonrası 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibiyle resmi sözleşme imzalamıştı.

Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

Napoli formasıyla da başarılı performansına devam eden Kim, İtalya'da da gündem oldu.

Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

Son olarak Milan'ı deplasmanda yenerek Serie A'nın zirvesine çıkan Napoli'nin başarısında büyük rol oynayan Koreli yıldızla ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı.

Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

MANCHESTER UNITED KIM İÇN DEVREDE

Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre; savunmada problemler yaşayan Manchester United, Koreli futbolcunun transferi için harekete geçti.

Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

Manchester United'ın ara transfer döneminde İtalyan yetkililerle masaya oturacağı öne sürülüyor.

Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

Kim Min-Jae, bu sezon Napoli formasıyla 8 maça çıktı.

Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

25 yaşındaki stoper, İtalyan ekibiyle 2 gol kaydetti.

Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

1.90 boyundaki stoper, Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro karşılığında Jeonbuk Hyundai'den BJ Guoan'a transfer oldu.

Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

Çin ekibinde 1.5 sezon geçiren Kim-Min Jae, geçtiğimiz sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı.

Bomba transfer iddiası! Kim Min-Jae dünya devine

Sarı-lacivertlilerle başarılı bir sezon geçiren yıldız futbolcu, sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye gönderildi.

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