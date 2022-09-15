Haberler Fenerbahçe Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de de oynayan Arjantinli yıldız Jose Ernesto Sosa, Estudiantes'e transferi sonrası istediğini bulamadı. Fenerbahçe'den uzun süre kontrat bekleyen ancak kontratı alamamasının ardından Estudiantes'e dönen Sosa'nun kariyeri, adeta çöküşe geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 09:28
Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlayan Jose Sosa, Süper Lig'den aldığı tekliflere rağmen futbola başladığı Estudiantes'e dönmüştü.

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

Jose Sosa'nın Arjantin kariyeri pek de iyi başlamadı.

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

JOSE SOSA FENERBAHÇE'NİN FLAŞ TRANSFERİ OLMUŞTU
Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu başında Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde transfer ettiği Jose Sosa, Sarı-Lacivertlilerde ilk sezonunda zaman zaman iyi işler yapsa da ilerleyen süreçte düzenli forma şansı bulamamıştı.

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

37 YAŞINDA 2,5 YILLIK İMZA ATTI
Sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye veda eden Jose Sosa 2002 yılında futbola başladığı Estudiantes'e geri dönmüştü.

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

37 yaşındaki Jose Sosa, Arjantin ekibiyle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

7 MAÇIN 6'SINDA KADRO DIŞI
Akşam'ın haberine göre, yeşil sahalara adım attığı takımda futbola veda etmek isteyen Jose Sosa'nın 3. Estudiantes dönemi istediği gibi başlamadı.

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

Arjantin ekibi, Jose Sosa'nın gelişinin ardından 7 maça çıkarken, deneyimli futbolcu bu maçların 6'sında kadro dışı kaldı.

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

JOSE SOSA SADECE 32 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ
Estudiantes ile sadece 1 maça çıkan ve 32 dakika sahada kalan Jose Sosa, teknik direktör Ricardo Zielinski tarafından tercih edilmiyor.

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

Büyük umutlarla geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun akıbetiyle ilgili kulüpten bir açıklama da yapılmadı.

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi olan Jose Sosa'nın güncel piyasa değeri 300 bin euro.

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Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

JOSE SOSA KİMDİR?
Başarılı futbolcu Jose Sosa 19 Haziran 1985 yılında Arjantin'in Carcarana şehrinde dünyaya geldi.

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

1,83 metre boyunda olan Jose Sosa Arjantinli milli futbolcudur.

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Jose Sosa futbol kariyerine Estudiantes futbol kulübü alt yapısında başladı.

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

Burada tecrübe kazanan Jose Sosa 2002 yılında profesyonel futbol kariyerine başladı.

Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

Sosa, kariyeri boyunca Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist, Beşiktaş, Milan, Trabzonspor gibi takımlarda oynadı.

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