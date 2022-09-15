Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...

Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlayan Jose Sosa, Süper Lig'den aldığı tekliflere rağmen futbola başladığı Estudiantes'e dönmüştü.
Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlayan Jose Sosa, Süper Lig'den aldığı tekliflere rağmen futbola başladığı Estudiantes'e dönmüştü.
JOSE SOSA FENERBAHÇE'NİN FLAŞ TRANSFERİ OLMUŞTU
Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu başında Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde transfer ettiği Jose Sosa, Sarı-Lacivertlilerde ilk sezonunda zaman zaman iyi işler yapsa da ilerleyen süreçte düzenli forma şansı bulamamıştı.
37 YAŞINDA 2,5 YILLIK İMZA ATTI
Sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye veda eden Jose Sosa 2002 yılında futbola başladığı Estudiantes'e geri dönmüştü.
7 MAÇIN 6'SINDA KADRO DIŞI
Akşam'ın haberine göre, yeşil sahalara adım attığı takımda futbola veda etmek isteyen Jose Sosa'nın 3. Estudiantes dönemi istediği gibi başlamadı.
Arjantin ekibi, Jose Sosa'nın gelişinin ardından 7 maça çıkarken, deneyimli futbolcu bu maçların 6'sında kadro dışı kaldı.
JOSE SOSA SADECE 32 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ
Estudiantes ile sadece 1 maça çıkan ve 32 dakika sahada kalan Jose Sosa, teknik direktör Ricardo Zielinski tarafından tercih edilmiyor.
Büyük umutlarla geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun akıbetiyle ilgili kulüpten bir açıklama da yapılmadı.
31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi olan Jose Sosa'nın güncel piyasa değeri 300 bin euro.
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JOSE SOSA KİMDİR?
Başarılı futbolcu Jose Sosa 19 Haziran 1985 yılında Arjantin'in Carcarana şehrinde dünyaya geldi.
1,83 metre boyunda olan Jose Sosa Arjantinli milli futbolcudur.
Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Jose Sosa futbol kariyerine Estudiantes futbol kulübü alt yapısında başladı.
Burada tecrübe kazanan Jose Sosa 2002 yılında profesyonel futbol kariyerine başladı.
Sosa, kariyeri boyunca Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist, Beşiktaş, Milan, Trabzonspor gibi takımlarda oynadı.