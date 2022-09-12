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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Süper Lig'i bay geçtiği haftada bütün odak noktası Rennes maçına çevrildi. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda karşılaşacakları rakibi için maçın 11 ve taktiğini belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Jorge Jesus ve analiz ekibi bu hafta Süper Lig'de maç oynamadıkları için tamamen Rennes karşılaşmasına kenetlendiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Portekizli çalıştırıcı, kurmaylarının hazırladığı raporlara göre Fransa deplasmanına çıkacak 11'ini ve maç taktiğini belirledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

68 yaşındaki hoca bu defa rotasyona gitmeyi düşünmüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Dinamo Kiev'i deviren ana kadroyu büyük oranda koruyacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Sadece antrenman formlarına göre 1-2 takviye yaparak sahada olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Hücum pres ve topu kısa sürede geri kazanma önemli koz olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

MANDANDA TAKTİĞİ

Jorge Jesus'un bu maçta öğrencilerinden özel bir isteği daha var.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Rakip kalede 37 yaşında Mandanda oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Kariyeri boyunca meşin yuvarlağı tek seferde tutma problemi yaşayan tecrübeli kaleciden seken toplan bu maçta büyük önem taşıyacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Jesus, şutların ve ortaların sonuna kadar kovalanmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Mandanda'nın hatasından gol bulabileceklerini anlattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Usta hocanın bu maçtaki en büyük çekincesi rakibin kanatlardaki süratli isimleri.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Savunma oyuncularını kırmızı kart, gereksiz penaltıya karşı uyardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

11'E GÖZ KIRPIYOR

Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçında attığı golle Fenerbahçe kariyerine moralli bir başlangıç yapan Michy Batshuayi'nin idman performansından da bir hayli memnun.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Deneyimli çalıştırıcı, Rennes deplasmanından başlayarak Belçikalı yıldızını 11'de kullanmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

3 PUANI ONLAR DA SON ANLARDA ALDI

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'i Michy Batshuayi'nin geç golüyle devirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Rennes de AEK Larnaca'yı 94. dakikada bulduğu golle mağlup etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Fransız ekibi bu maçta rakibine karşı büyük bir üstünlük kurmasına rağmen golü geç bulmuştu. Maç boyunca 8'i isabetli 18 şut atmışlardı.

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