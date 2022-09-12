FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus'un yıkım ekibi hazır! Kadro ve taktiği belirledi

Jorge Jesus ve analiz ekibi bu hafta Süper Lig'de maç oynamadıkları için tamamen Rennes karşılaşmasına kenetlendiler.
Jorge Jesus ve analiz ekibi bu hafta Süper Lig'de maç oynamadıkları için tamamen Rennes karşılaşmasına kenetlendiler.
Portekizli çalıştırıcı, kurmaylarının hazırladığı raporlara göre Fransa deplasmanına çıkacak 11'ini ve maç taktiğini belirledi.
68 yaşındaki hoca bu defa rotasyona gitmeyi düşünmüyor.
Dinamo Kiev'i deviren ana kadroyu büyük oranda koruyacak.
Sadece antrenman formlarına göre 1-2 takviye yaparak sahada olacak.
Hücum pres ve topu kısa sürede geri kazanma önemli koz olacak.
MANDANDA TAKTİĞİ
Jorge Jesus'un bu maçta öğrencilerinden özel bir isteği daha var.
Rakip kalede 37 yaşında Mandanda oynuyor.
Kariyeri boyunca meşin yuvarlağı tek seferde tutma problemi yaşayan tecrübeli kaleciden seken toplan bu maçta büyük önem taşıyacak.
Jesus, şutların ve ortaların sonuna kadar kovalanmasını istedi.
Mandanda'nın hatasından gol bulabileceklerini anlattı.
Usta hocanın bu maçtaki en büyük çekincesi rakibin kanatlardaki süratli isimleri.
Savunma oyuncularını kırmızı kart, gereksiz penaltıya karşı uyardı.
11'E GÖZ KIRPIYOR
Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçında attığı golle Fenerbahçe kariyerine moralli bir başlangıç yapan Michy Batshuayi'nin idman performansından da bir hayli memnun.
Deneyimli çalıştırıcı, Rennes deplasmanından başlayarak Belçikalı yıldızını 11'de kullanmak istiyor.
3 PUANI ONLAR DA SON ANLARDA ALDI
Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'i Michy Batshuayi'nin geç golüyle devirmişti.
Rennes de AEK Larnaca'yı 94. dakikada bulduğu golle mağlup etmişti.
Fransız ekibi bu maçta rakibine karşı büyük bir üstünlük kurmasına rağmen golü geç bulmuştu. Maç boyunca 8'i isabetli 18 şut atmışlardı.