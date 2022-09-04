Kiev yine mağlup

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Lig'de ikinci maçını da kaybetti. Lucescu'nun öğrencileri Zorya Luhansk'a 3-2 mağlup oldu. Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ilk maçta 8 Eylül Perşembe günü Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
BİLET 220 LİRA
Dinamo Kiev maçının bilet fiyatları açıklandı. 8 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada en ucuz tribün 220 TL ile Kuzey-Spor Toto Tribünü. Biletler yarın üyelere öncelikli satışa çıkacak. Genel satış çarşamba günü başlayacak.