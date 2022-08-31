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Transferde dev kriz! Maxi Gomez ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: UEFA'ya verilecek listeye golcü transferini yetiştirmek için uğraş veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Hedefteki isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin Maxi Gomez transferi çıkmaza girdi. İspanyol basını, Uruguaylı futbolcunun transfer sürecinin kimsenin istemediği bir noktaya geldiğini ifade etti. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:19 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:25
BURAK ŞENTÜRK
Transferde dev kriz! Maxi Gomez ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe uzun süredir devam ettirdiği golcü transferinde ön plana çıkan isim Uruguaylı golcü Maxi Gomez olmuştu.

Transferde dev kriz! Maxi Gomez ve Fenerbahçe...

UEFA'ya bildirilen listede yeni transferine yer vermeyi amaçlayan sarı-lacivertlilerde Maxi Gomez'in transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Transferde dev kriz! Maxi Gomez ve Fenerbahçe...

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe ile Valencia arasında devam eden Maxi Gomez'in transfer süreci kimsenin istemediği bir noktaya geldi.

Transferde dev kriz! Maxi Gomez ve Fenerbahçe...

Söz konusu haberde; transfer görüşmelerinin son yılların en kötü pembe dizilerinden biri haline geldiği ifade edildi.

Transferde dev kriz! Maxi Gomez ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin Valencia ile anlaşmaya varmasına rağmen son adımı atmamış olması transferin sonuçlanmamasına neden oldu.

Transferde dev kriz! Maxi Gomez ve Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli yönetimin transferde son anda kiralık opsiyonuna yönlenmesi dolayısıyla transferin henüz noktalanamadığı belirtildi.

Transferde dev kriz! Maxi Gomez ve Fenerbahçe...

MAXI GOMEZ KİRALIK GİTMEK İSTEMİYOR!
Uruguaylı golcünün kiralık olarak transfer olmayı düşünmediği kaydedildiği haberde; bu gelişmenin görüşmeleri olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Transferde dev kriz! Maxi Gomez ve Fenerbahçe...

Maxi Gomez'in Valencia'dan ayrılması durumunda kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bonservisiyle birlikte transfer olmak istediği bildirildi.

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