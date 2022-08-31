Transferde dev kriz! Maxi Gomez ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe uzun süredir devam ettirdiği golcü transferinde ön plana çıkan isim Uruguaylı golcü Maxi Gomez olmuştu.
Fenerbahçe uzun süredir devam ettirdiği golcü transferinde ön plana çıkan isim Uruguaylı golcü Maxi Gomez olmuştu.
UEFA'ya bildirilen listede yeni transferine yer vermeyi amaçlayan sarı-lacivertlilerde Maxi Gomez'in transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe ile Valencia arasında devam eden Maxi Gomez'in transfer süreci kimsenin istemediği bir noktaya geldi.
Söz konusu haberde; transfer görüşmelerinin son yılların en kötü pembe dizilerinden biri haline geldiği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Valencia ile anlaşmaya varmasına rağmen son adımı atmamış olması transferin sonuçlanmamasına neden oldu.
Sarı-lacivertli yönetimin transferde son anda kiralık opsiyonuna yönlenmesi dolayısıyla transferin henüz noktalanamadığı belirtildi.
MAXI GOMEZ KİRALIK GİTMEK İSTEMİYOR!
Uruguaylı golcünün kiralık olarak transfer olmayı düşünmediği kaydedildiği haberde; bu gelişmenin görüşmeleri olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.
Maxi Gomez'in Valencia'dan ayrılması durumunda kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bonservisiyle birlikte transfer olmak istediği bildirildi.