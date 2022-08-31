Haberler Fenerbahçe 30 Ağustos paylaşımı

30 Ağustos paylaşımı

Fenerbahçe, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
30 Ağustos paylaşımı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda "Atamızın önderliğinde 100 yıl önce yanan bağımsızlık ateşinin gururunu bugün coşkuyla kutluyoruz. Bu gururu ilk günkü heyecanımızla ilelebet göğsümüzde taşıyacağımızı onurla haykırıyoruz! Bağımsızlık mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu eşsiz vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyoruz" denildi.


ALT YAPIDA DA KUTLAMA
30 Ağustos coşkusu Fenerbahçe'nin alt yapı takımlarında da yaşandı. Sarı lacivertlierin genç takımları antrenmanlarında Türk bayrakları açarak poz çektirdi. Fotoğraflar kulübün sosyal medya hesaplarından palyaşıldı.

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