Haberler Fenerbahçe Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2022/2023 sezonu için golcü arayışlarını sürdüren ve Alexander Sörloth ile Maxi Gomez için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin adı Galatasaray ile de anılan Mauro Icardi'yi gündemine aldığı öne sürülmüştü. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Icardi transferiyle ilgili gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:59
Mert Kılıç
Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

Ligin 2. haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ise Austria Wien'i 2-0'la geçerek avantajı kaptı.

Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynayacağı Adana Demirspor maçından da zaferle ayrılarak galibiyet serisi başlatmayı hedefleyen Kanarya'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

Yönetim, iki futbolcu için transfer girişimlerini sürdürürken; sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da istediği PSG forması giyen Mauro Icardi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Arjantinli golcünün menajeri Wanda Nara'nın ise Galatasaray ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

Icardi'nin PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, tecrübeli golcüyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Mauro Icardi ile ilgili gerçeği açıkladı.

Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİĞİ DEĞİL

Galetti, sarı-lacivertlilerin forvet transferi için önceliğinin Mauro Icardi olmadığını yazdı.

Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

Rudy Galetti ayrıca Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ve Maxi Gomez için görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 30 maça çıkan Mauro Icardi, 5 gol kaydetti.

Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da dünya yıldızları için tam yetki verildi! İki dev transfer için her şey hazır…
SON DAKİKA: Civan Canova hayatını kaybetti! Civan Canova kimdir?
F.Bahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu
G.Saray scoutları hakkında bilgi aldı! 21'lik sol bek...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samatta'dan itiraf! "Formumda değildim"
F.Bahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu
ALES ÇIKMIŞ SORULAR
ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | ALES/2 ne zaman, saat kaçta? - ÖSYM 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! F.Bahçe... Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! F.Bahçe... 19:40
Galatasaray'ın rezerv takımından gol yağmuru! Galatasaray'ın rezerv takımından gol yağmuru! 19:40
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır 19:33
Everton galibiyeti unuttu! Everton galibiyeti unuttu! 19:23
Giresunspor - Kasımpaşa | CANLI Giresunspor - Kasımpaşa | CANLI 19:11
Hull City'nin namağlup serisi sona erdi! Hull City'nin namağlup serisi sona erdi! 19:07
Daha Eski
Bandırma Tuzla'yı deplasmanda devirdi! Bandırma Tuzla'yı deplasmanda devirdi! 19:00
Leicester evinde kaybetti! Leicester evinde kaybetti! 18:53
Wolfsburg ile Schalke yenişemedi! Wolfsburg ile Schalke yenişemedi! 18:36
Dortmund son dakikalarda yıkıldı! Dortmund son dakikalarda yıkıldı! 18:32
Ozan'lı Hoffenheim farka koştu! Ozan'lı Hoffenheim farka koştu! 18:25
Kayserispor'un Başakşehir kadrosu belli oldu! Kayserispor'un Başakşehir kadrosu belli oldu! 17:46