Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Ligin 2. haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ise Austria Wien'i 2-0'la geçerek avantajı kaptı.
Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynayacağı Adana Demirspor maçından da zaferle ayrılarak galibiyet serisi başlatmayı hedefleyen Kanarya'da transfer çalışmaları devam ediyor.
2022/2023 sezonu için kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren Fenerbahçe, stoper ve forvet takviyeleriyle yaz transfer dönemine nokta koymayı planlıyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde öncelik forvet transferine verilmiş durumda.
Gündemine aldığı Andrea Belotti, Alassane Plea, Vincent Aboubakar ve Michy Batshuayi transferlerinden sonuç alamayan Kanarya, Alexander Sörloth ve Maxi Gomez'den birini takıma kazandırmayı hedefliyor.
Yönetim, iki futbolcu için transfer girişimlerini sürdürürken; sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da istediği PSG forması giyen Mauro Icardi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Arjantinli golcünün menajeri Wanda Nara'nın ise Galatasaray ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Icardi'nin PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, tecrübeli golcüyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Mauro Icardi ile ilgili gerçeği açıkladı.
FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİĞİ DEĞİL
Galetti, sarı-lacivertlilerin forvet transferi için önceliğinin Mauro Icardi olmadığını yazdı.
Rudy Galetti ayrıca Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth ve Maxi Gomez için görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.
Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 30 maça çıkan Mauro Icardi, 5 gol kaydetti.
Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.